Вже восени на ринку з'являється неймовірний фрукт, який обожнює чимало людей – хурма. Та для того, аби по-справжньому насолоджуватися нею, треба опанувати мистецтво вибору ідеальної хурми в магазині. І це може виявитися значно простішим, ніж видається спочатку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Цікаво Забудьте про оцет і лимонну кислоту: цей простий фрукт очистить чайник за лічені хвилини

Який сорт хурми варто обирати?

Більшість видів хурми, що з'являються в магазинах, можна поділити на дві форми та сорти, і саме знання сорту є ключовим для розуміння, що хурма стигла – одна з них буде неїстівною та дуже терпкою, коли ще тверда, а інша буде вже досить солодкою.

До речі, знайти хурму чи кошики для неї за найкращими цінами можна на Prom. А ще полички, органайзери та мийні засоби і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Зокрема, якщо ви бачите присадкуваті, трохи приплюснуті плоди, що нагадують помідори, це Фую – сорт хурми, що можна легко визначити за тим, чи можна поставити її рівно на стіл. Стигла хурма сорту Фую має бути яскраво-помаранчевою, і всього кілька днів на кухонному столі буде достатньо, аби вона достигла.

Фую може бути досить твердою і вже стиглою. Фую можна нарізати та їсти вже тоді, коли за твердістю вона нагадує яблуко.

А ось інший вид хурми, Хачія, набагато популярніший в Україні – і з цією хурмою варто бути уважнішими. Така хурма має видовжену форму та загострений кінець – і їсти її варто лише тоді, коли вона вже відчувається м'якою. Перевірте, чи хурма прогинається після натискання на неї пальцем. Якщо ні – вона ще нестигла і буде терпкою.

Що таке корольок?

Корольок – це один з різновидів хурми, але різниця полягає в тому, що плоди хурми виходять з жіночої квітки, а плоди королька – з чоловічої. І корольок чудовий тим, що він ніколи не буває терпким, натомість має солодкий, майже медовий смак.

Також варто звернути увагу на хурму виду шарон – вона має неймовірно високий вміст цукру, а це робить таку хурму дуже солодкою, пише Serious eats. Завдяки високому вмісту цукру, цей вид хурми можна навіть заморожувати без пошкоджень, і через це виробники можуть легше перевозити та доставляти таку хурму.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?