Вже восени на ринку з'являється неймовірний фрукт, який обожнює чимало людей – хурма. Та для того, аби по-справжньому насолоджуватися нею, треба опанувати мистецтво вибору ідеальної хурми в магазині. І це може виявитися значно простішим, ніж видається спочатку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Цікаво Забудьте про оцет і лимонну кислоту: цей простий фрукт очистить чайник за лічені хвилини
Який сорт хурми варто обирати?
Більшість видів хурми, що з'являються в магазинах, можна поділити на дві форми та сорти, і саме знання сорту є ключовим для розуміння, що хурма стигла – одна з них буде неїстівною та дуже терпкою, коли ще тверда, а інша буде вже досить солодкою.
До речі, знайти хурму чи кошики для неї за найкращими цінами можна на Prom. А ще полички, органайзери та мийні засоби і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Зокрема, якщо ви бачите присадкуваті, трохи приплюснуті плоди, що нагадують помідори, це Фую – сорт хурми, що можна легко визначити за тим, чи можна поставити її рівно на стіл. Стигла хурма сорту Фую має бути яскраво-помаранчевою, і всього кілька днів на кухонному столі буде достатньо, аби вона достигла.
Фую може бути досить твердою і вже стиглою. Фую можна нарізати та їсти вже тоді, коли за твердістю вона нагадує яблуко.
А ось інший вид хурми, Хачія, набагато популярніший в Україні – і з цією хурмою варто бути уважнішими. Така хурма має видовжену форму та загострений кінець – і їсти її варто лише тоді, коли вона вже відчувається м'якою. Перевірте, чи хурма прогинається після натискання на неї пальцем. Якщо ні – вона ще нестигла і буде терпкою.
Що таке корольок?
Корольок – це один з різновидів хурми, але різниця полягає в тому, що плоди хурми виходять з жіночої квітки, а плоди королька – з чоловічої. І корольок чудовий тим, що він ніколи не буває терпким, натомість має солодкий, майже медовий смак.
Також варто звернути увагу на хурму виду шарон – вона має неймовірно високий вміст цукру, а це робить таку хурму дуже солодкою, пише Serious eats. Завдяки високому вмісту цукру, цей вид хурми можна навіть заморожувати без пошкоджень, і через це виробники можуть легше перевозити та доставляти таку хурму.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Один елементарний фрукт допоможе вам швидко почистити духовку без зайвих зусиль. Все, що потрібно зробити – це покласти лимон в духовку та включити її.
І, хоч чимало людей про це навіть не підозрюють, виноград входить до п'ятірки найбрудніших продуктів. І про те, як правильно його мити, знають також не всі.