Для очищення духовки використовують агресивні мийні засоби, після яких її треба добре промивати й провітрювати, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм ADDITIVE-FREE LIFESTYLE.

Уникнути цієї проблеми можна досить просто завдяки використанню натурального й безпечного способу очищення, який не шкодить поверхні й не залишає неприємного запаху. Один з них – очищення за допомогою лимона.

Як легко очистити духовку лимоном?

Вам знадобляться 2 – 3 лимони. Їх треба нарізати шматочками, покласти у жаростійку ємність й залити водою. Цей посуд потрібно поставити у духовку розігріту до 200 градусів та залишити на 30 хвилин.

Після цього вимкніть духовку й не відкривайте дверцята, поки вода з лимоном не охолоне. Утворена пара добре розм’якшує жир та нагар, завдяки чому забруднення буде значно легше видалити.

Коли температура вже стане комфортною, відкрийте духовку й переходьте до очищення. Акуратно протріть скло й внутрішні поверхні м’якою губкою, змочивши у лимонній воді. Якщо плями на поверхні стійкі, то їх можна потерти самим лимоном.

Під час чищення використовуйте лише м’які матеріали, щоб не подряпати поверхні й уникайте потрапляння води та електричні елементи. Після завершення залишіть духовку відчиненою на деякий час, щоб вона повністю висохла й не залишалася вологою.

Як ефективно очистити духовку: дивіться відео

Блогерка Софія Сізова показала у своєму інстаграмі схожий рецепт, але з додаванням ще кількох інгредієнтів. Потрібно взяти 2 стакани води, 2 ложки соди та 2 ложки лимонної кислоти. А ще половину стакана оцту та соку з половини лимона. Цю суміш треба вилити на деко, увімкнути духовку на 200 градусів й почекати 20 хвилин. Завдяки такому методу увесь жир та нагар теж зійдуть.

Простий спосіб очищення духовки: дивіться відео

Які ще поради варто знати?