Регулярне очищення чайника найкраще проводити без сильних хімікатів, інформує 24 Канал з посиланням на Good house keeping. Обирайте екологічні продукти, які є у кожному холодильнику, наприклад, лимони.

Цікаво Сода замість хімії: швидкий спосіб навести лад на кухні

Як очистити чайник лимоном?

Лимон вважають одним із найефективніших натуральних засобів для прибирання. Його м’яка кислотність добре справляється з очищенням чайника й особливо з накипом, який з’являється через постійний контакт із водою.

Уникнути накипу повністю не вдасться – він утворюється природно. Втім, його кількість можна зменшити, якщо після використання не залишати воду в чайнику й давати йому добре просохнути.

Лимон врятує ваш чайник від накипу / Фото unsplash

Для очищення чайника лимони нарізають тонкими скибочками та викладають у порожній посуд. Після цього чайник наповнюють водою до максимальної позначки та вмикають. Коли вода закипить – її зливають. Далі лимон знову кладуть у чайник і повторюють кип’ятіння. Після другого разу воду також треба злити.

Тепер виймаємо скибочки лимона і даємо їм трохи охолонути. Коли їх уже можна тримати в руках, то протріть ті місця, де залишився наліт – носик, край кришки або інші проблемні ділянки.

До речі, знайти засоби для миття посуду, побутову хімію, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще ганчірки, серветки, губки і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

На завершення поверхню треба протерти сухою або злегка вологою ганчіркою, щоб прибрати залишки. Чайник наповніть водою і ще раз прокипʼятіть, щоб позбутися залишків лимона та зайвих запахів.

Як ще використовують лимон у прибиранні?

Лимонна кислота має знезаражувальні властивості – вона допомагає боротися з бактеріями, цвіллю та грибком, а за правильного використання може зменшувати сліди іржі, пише Blancliving.

Олії, що містяться в шкірці лимона, добре розчиняють жир і плями, залишаючи поверхні чистими та блискучими. Тож всюди, де потрібно щось відчистити, на допомогу прийде лимон.

Корисні лайфхаки для прибирання