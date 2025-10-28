Звичайна меламінова губка здатна замінити безліч миючих засобів, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Увесь секрет ховається у матеріалі, який має надтонку шліфувальну поверхню. Губка стирає наліт і не пошкоджує метал.

Як відчистити кран меламіновою губкою?

Перед початком процедури одягніть гумові рукавички, щоб зберегти шкіру рук. Далі потрібно відрізати невеликий шматочок меламінової губки, щоб очистити старий кран.

Змочіть губку в теплій води й легенько відтисніть надлишок рідини. Губка має залишитися вологою, але не мокрою. Прикладіть губку до місця з нальотом й легенько потріть. Вже за кілька секунд метал почне блищати.

Після того, як кран знову буде мати чистий вигляд, потрібно протерти поверхню вологою м’якою тканиною, щоб надати дзеркального блиску.



Кран від меламінової губки буде блищати / Фото Pexels

Зверніть увагу на те, що меламінову губку не можна використовувати з мийними засобами. Для відчищення плям достатньо лише нею потерти ванну, плиту, кахель чи дверні ручки.

Видання Express пише, що меламінова губка чудово відчищує кросівки. Потрібно лише її змочити й очистити підошву на взутті. Завдяки такій дії білі кросівки навіть не доведеться кидати в прання й довго очікувати на те, щоб вони висохли.

Які ще лайфхаки треба знати?