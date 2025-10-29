Один хитрий лайфхак може швидко і назавжди розв'язати проблему вогкої та холодної білизни, що може тиждень сохнути у приміщенні в холодну пору року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Як дуже швидко прибрати в коморі: запам’ятайте ці кроки

Що зробити з пральною машиною восени та взимку?

Основна проблема з пранням білизни взимку – це не безпосередньо прання, а сушіння. Більшість людей не схильні багато відчиняти вікна протягом холодної пори року, адже це може випустити дорогоцінне тепло.

Втім, це означає, що в кімнатах повітря циркулює не дуже добре, і волога білизна, що днями сушиться у приміщенні, може призвести до проблем – наприклад, появи вогкості та плісняви. На щастя, існує один простий трюк, який допоможе назавжди усунути цю неприємну проблему.



Сухий рушник допоможе швидше сушити одяг / Фото Pexels

Все, що потрібно зробити – це під час циклу віджиму додати у пральну машину один простий предмет – чистий сухий рушник. У цьому є проста логіка: рушник поглинає вологу з мокрого одягу, і сам одяг висохне в рази швидше. Цей метод також чудово працює з сушильною машиною – так можна навіть заощадити трохи грошей на електроенергії, адже рушник допоможе одягу всередині машинки висохнути в рази швидше.

До речі, знайти рушники за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Окрім того, одяг радять сушити біля джерела тепла, пише The Spruce. Розміщення вологого одягу біля батареї значно скоротить час на висушування.

Окрім того, корисною покупкою під час холодної пори року може стати осушувач повітря – адже через сушіння одягу в приміщенні може з'являтися чимало зайвої вологи. Натомість осушувач не тільки пришвидшить процес сушіння, але й вбереже від появи плісняви.

Які ще лайфхаки потрібно знати?