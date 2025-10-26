Більшість з нас звикли використовувати соду та оцет, втім такі методи вважаються дещо застарілими, тож час дізнатися набагато дієвіший лайфхак, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Чому злив засмічується?

Щодня до труб потрапляють залишки їжі, жир, олія та мийні засоби. З часом вони накопичуються на стінках та створюють стійкі відкладення, які й впливають на стік води. Часто засмічення створює жир, який прилипає до стінок труби, твердне, а тоді захоплює інші частинки. Виправити ситуацію можна завдяки засобу, який розщепить жир.

Чим прочистити злив раковини?

Ефективним методом вважається поєднання гарячої води та засобу для миття посуду. Окріп пом’якшує жир, а миючий засіб його розщеплює.

Закип’ятіть 1 літр води, а тоді додайте половину склянки засобу для миття посуду. Перемішайте все й залишіть на 3 хвилини для активації. Суміш обережно влийте у злив на засмічену ділянку. Далі зачекайте 5 хвилин, щоб жир міг розщепитися, а вода могла знову пройти.



Простий спосіб вивести засмічення раковини / Фото Pexels

Цей швидкий метод підійде всім, хто не захоче використовувати агресивну хімію чи боїться пошкодити ущільнювачі.

Фахівці не радять заливати олію чи жир у раковину, бо вони починають твердіти й прилипати до стінок, накопичуючи на собі усі інші засмічення.

Для усунення засмічень у раковині можна використовувати Алка-Зельтцер з оцтом, пральний порошок або звичний оцет з содою, пише Express. Ці методи не вимагають виклику сантехніка і можуть бути виконані в домашніх умовах за допомогою простих засобів.

Які лайфхаки треба знати?