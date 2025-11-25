Якщо на кухонному начинні є подряпини, деформації, ознаки старіння та нерівномірне розігрівання, то це ознака того, що його потрібно оновити, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Який посуд з дому треба викинути?

Подряпані та деформований посуд

З часом антипригарне покриття на сковорідках дряпається, а дно – деформовується. Це ускладнює приготування їжі, оскільки подряпини створюють ризик потрапляння частинок покриття у страви й накопичення бактерій. Деформовані каструлі нерівномірно нагріваються, тож це підвищує ймовірність підгоряння їжі.

Старий посуд

Багато старого посуду на кухні створює безлад та займає місце. Старі сковорідки з антипригарним покриттям можуть бути небезпечними, а керамічні вироби – містити свинець.



Старі сковорідки потрібно викидати / Фото Pinterest

На що звертати увагу при купівлі посуду?

Обирайте якісний посуд з рівномірним розподілом тепла. Легкість очищення допоможе запобігти накопиченню бактерій. Добре спроєктований посуд буде довго служити й забезпечить тривале користування,

– радить фахівець Трейсі Брігман.

При виборі нових каструль та сковорідок важлива не лише естетика, але й безпека та практичність. Інвестиція у якісний посуд дозволить не лише отримати комфорт у приготуванні страв, але й спокій щодо здоров’я.

До слова, харчову соду не можна використовувати для очищення алюмінієвих сковорідок, оскільки вона може викликати окислення і потемніння поверхні, пише wprost. Оцет не рекомендується застосовувати на емальованих поверхнях, бо він може зробити їх матовими і до них буде прилипати їжа.

