Слизькі підошви – справжня проблема, особливо на початку сезону, коли тротуари та доріжки не очищені від снігу належним чином, а під пухким снігом лежить слизький лід, інформує 24 Канал з посиланням на Butyjana. Щоб запобігти падінню і почуватися трохи впевненіше, варто скористатися кількома перевіреними лайфхаками.

Як запобігти ковзанню взуття?

Перший спосіб зробити підошву менш слизькою – трохи пройтися по ній наждачним папером. Кілька легких рухів створюють дрібні шорсткості, які допомагають краще триматися за поверхню. Важливо не перестаратися – надмірне стирання може швидко зіпсувати взуття. Цей метод особливо корисний для моделей із зовсім гладкою підошвою.

Як поводитися зі взуттям зимою / Фото unsplash

Є ще один несподіваний трюк. Якщо часу мало, а підошва ковзає, можна скористатися лаком для волосся. Розпиліть його на чисту суху підошву, залиште взуття догори дном і зачекайте, поки шар висохне.

Лак утворює тонку плівку, яка дає додаткове зчеплення. На ринку також є силіконові накладки та невеликі протиковзкі упори, які можна приклеїти до підошви. Вони майже непомітні, але різницю ви відчуєте одразу.

Які підошви справді не ковзають?

Найкраще взимку тримаються натуральний каучук, гума, пише Dziendobry. Таке взуття стабільне навіть на мокрому чи засніженому покритті. Взуття з плоскою підошвою на зимову погоду просто не розраховане.

Для максимальної безпеки варто розглянути моделі, зроблені на зразок туристичних черевиків – вони створені для складних умов і справді працюють.

Поради, які стануть у пригоді