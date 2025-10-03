Коли викопувати жоржини: дачники назвали золотий час
- Жоржини слід викопувати після перших легких заморозків, обрізавши стебла до 10-15 см вище верхівки рослини.
- Для зберігання бульби жоржин потрібно оглянути, видалити пошкоджені, та зберігати в картонній коробці з зім’ятою газетою в прохолодному приміщенні.
Жоржини є багаторічними рослинами, але витримати зимові морози їм складно. Саме тому їх потрібно викопати ще до початку морозів.
Дачники кажуть, що найкраще викопувати жоржини після перших легких заморозків, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. У цю пору стебла й листя вже підмерзнуть й потемніють. Це стане ознакою того, що бульби жоржин вже не зберігають енергію, а рослина перейшла в стан спокою.
Як викопувати жоржини?
Стебла жоржин потрібно обрізати до 10 – 15 сантиметрів вище верхівки рослини. Викопувати жоржини одразу не варто, потрібно зачекати кілька днів. Такий період очікування дозволяє бульбам утворити вічка, які потрібні для подальшого росту. Втім, це правило стосується лише погоди з мінімальними заморозками. Якщо вдарять сильні морози, то бульби потрібно викопати одразу.
Перед зберіганням усі бульби жоржин потрібно оглянути й видалити пошкоджені чи гнилі. Вони повинні бути сухими, бо вологі здатні знищити кореневу систему.
Жоржини викопують після перших морозів / Фото Pexels
Дачники радять зберігати жоржини в картонній коробці. Її треба наповнити зім’ятою газетою. Краще розмістити квіти так, щоб бульби не торкалися одна одної. Садівники також люблять поміщати жоржини на зберігання в деревну стружку чи торф.
Бульби добре зберігаються в прохолодному приміщенні. Воно повинно бути не надто сухим й не вологим. Щоб пересвідчитися в тому, що нічого не гниє й не покрилося пліснявою, бульби жоржини варто перевіряти хоча б кожного місяця.
Як доглядати за жоржинами?
Квіти люблять добре дренований ґрунт, розповіла садівниця на своєму ютуб-каналі Martha Flowers. Для кращого дренажу на ділянку можна внести навіть пісок під час перекопування. Високі сорти радниця рекомендує підв'язувати, щоб вони не ламалися під власною вагою.
Садити бульби жоржин потрібно в підготовлений ґрунт з добривами. На дно ще можна покласти перегній і пісок. Після перших днів посадок квіти потрібно поливати. Посадку квітів здійснюють на початку літа.
Які квіти обрізати у жовтні?
У жовтні слід обрізати півонії, залишивши 3 сантиметри гілок, і замульчувати сосновими шишками чи торфом для захисту від морозів.
Для підживлення півоній у жовтні рекомендується використовувати калій, фосфор і деревну золу, змішану з компостом і базальтовим борошном.
