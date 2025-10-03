Георгины являются многолетними растениями, но выдержать зимние морозы им сложно. Именно поэтому их нужно выкопать еще до начала морозов.

Дачники говорят, что лучше всего выкапывать георгины после первых легких заморозков, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. В это время стебли и листья уже подмерзнут и потемнеют. Это станет признаком того, что клубни георгин уже не сохраняют энергию, а растение перешло в состояние покоя.

Как выкапывать георгины?

Стебли георгин нужно обрезать до 10 – 15 сантиметров выше верхушки растения. Выкапывать георгины сразу не стоит, нужно подождать несколько дней. Такой период ожидания позволяет клубням образовать глазки, которые нужны для дальнейшего роста. Впрочем, это правило касается только погоды с минимальными заморозками. Если ударят сильные морозы, то клубни нужно выкопать сразу.

Перед хранением все клубни георгин нужно осмотреть и удалить поврежденные или гнилые. Они должны быть сухими, потому что влажные способны уничтожить корневую систему.



Георгины выкапывают после первых морозов / Фото Pexels

Дачники советуют хранить георгины в картонной коробке. Ее надо наполнить смятой газетой. Лучше разместить цветы так, чтобы клубни не касались друг друга. Садоводы также любят помещать георгины на хранение в древесную стружку или торф.

Клубни хорошо хранятся в прохладном помещении. Оно должно быть не слишком сухим и не влажным. Чтобы убедиться в том, что ничего не гниет и не покрылось плесенью, клубни георгины стоит проверять хотя бы каждый месяц.

Как ухаживать за георгинами?

Цветы любят хорошо дренированную почву, рассказала садовод на своем ютуб-канале Martha Flowers. Для лучшего дренажа на участок можно внести даже песок во время перекопки. Высокие сорта советчица рекомендует подвязывать, чтобы они не ломались под собственным весом.

Сажать клубни георгин нужно в подготовленную почву с удобрениями. На дно еще можно положить перегной и песок. После первых дней посадок цветы нужно поливать. Посадку цветов осуществляют в начале лета.

Какие цветы обрезать в октябре?