Когда выкапывать георгины: дачники назвали золотое время
- Георгины следует выкапывать после первых легких заморозков, обрезав стебли до 10-15 см выше верхушки растения.
- Для хранения клубни георгин нужно осмотреть, удалить поврежденные, и хранить в картонной коробке со смятой газетой в прохладном помещении.
Георгины являются многолетними растениями, но выдержать зимние морозы им сложно. Именно поэтому их нужно выкопать еще до начала морозов.
Дачники говорят, что лучше всего выкапывать георгины после первых легких заморозков, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. В это время стебли и листья уже подмерзнут и потемнеют. Это станет признаком того, что клубни георгин уже не сохраняют энергию, а растение перешло в состояние покоя.
Читайте также Стартовало лучшее время: когда и как обрезать розу на зиму
Как выкапывать георгины?
Стебли георгин нужно обрезать до 10 – 15 сантиметров выше верхушки растения. Выкапывать георгины сразу не стоит, нужно подождать несколько дней. Такой период ожидания позволяет клубням образовать глазки, которые нужны для дальнейшего роста. Впрочем, это правило касается только погоды с минимальными заморозками. Если ударят сильные морозы, то клубни нужно выкопать сразу.
Перед хранением все клубни георгин нужно осмотреть и удалить поврежденные или гнилые. Они должны быть сухими, потому что влажные способны уничтожить корневую систему.
Георгины выкапывают после первых морозов / Фото Pexels
Дачники советуют хранить георгины в картонной коробке. Ее надо наполнить смятой газетой. Лучше разместить цветы так, чтобы клубни не касались друг друга. Садоводы также любят помещать георгины на хранение в древесную стружку или торф.
Клубни хорошо хранятся в прохладном помещении. Оно должно быть не слишком сухим и не влажным. Чтобы убедиться в том, что ничего не гниет и не покрылось плесенью, клубни георгины стоит проверять хотя бы каждый месяц.
Как ухаживать за георгинами?
Цветы любят хорошо дренированную почву, рассказала садовод на своем ютуб-канале Martha Flowers. Для лучшего дренажа на участок можно внести даже песок во время перекопки. Высокие сорта советчица рекомендует подвязывать, чтобы они не ломались под собственным весом.
Сажать клубни георгин нужно в подготовленную почву с удобрениями. На дно еще можно положить перегной и песок. После первых дней посадок цветы нужно поливать. Посадку цветов осуществляют в начале лета.
Какие цветы обрезать в октябре?
В октябре следует обрезать пионы, оставив 3 сантиметра ветвей, и замульчировать сосновыми шишками или торфом для защиты от морозов.
Для подкормки пионов в октябре рекомендуется использовать калий, фосфор и древесную золу, смешанную с компостом и базальтовой мукой.
Частые вопросы
Когда лучше всего выкапывать георгины?
Дачники говорят, что лучше всего выкапывать георгины после первых легких заморозков. В это время стебли и листья уже подмерзнут и потемнеют, что является признаком того, что клубни уже не сохраняют энергию, а растение перешло в состояние покоя.
Как правильно хранить выкопанные клубни георгин?
Выкопанные клубни георгин нужно осмотреть и удалить все поврежденные или гнилые. Их советуют хранить в картонной коробке, наполненной смятой газетой, так чтобы клубни не касались друг друга. Также можно использовать древесную стружку или торф. Помещение для хранения должно быть прохладным, не слишком сухим и не влажным.
Как ухаживать за георгинами после посадки?
После посадки клубни георгин нужно сажать в подготовленный грунт с удобрениями, на дно которого можно положить перегной и песок. После первых дней посадок цветы нужно поливать. Высокие сорта рекомендуется подвязывать, чтобы они не ломались под собственным весом. Посадка цветов осуществляется в начале лета.