Дачники кажуть, що найкраще викопувати жоржини після перших легких заморозків, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. У цю пору стебла й листя вже підмерзнуть й потемніють. Це стане ознакою того, що бульби жоржин вже не зберігають енергію, а рослина перейшла в стан спокою.

Читайте також Стартував найкращий час: коли та як обрізати троянду на зиму

Як викопувати жоржини?

Стебла жоржин потрібно обрізати до 10 – 15 сантиметрів вище верхівки рослини. Викопувати жоржини одразу не варто, потрібно зачекати кілька днів. Такий період очікування дозволяє бульбам утворити вічка, які потрібні для подальшого росту. Втім, це правило стосується лише погоди з мінімальними заморозками. Якщо вдарять сильні морози, то бульби потрібно викопати одразу.

Перед зберіганням усі бульби жоржин потрібно оглянути й видалити пошкоджені чи гнилі. Вони повинні бути сухими, бо вологі здатні знищити кореневу систему.



Жоржини викопують після перших морозів / Фото Pexels

Дачники радять зберігати жоржини в картонній коробці. Її треба наповнити зім’ятою газетою. Краще розмістити квіти так, щоб бульби не торкалися одна одної. Садівники також люблять поміщати жоржини на зберігання в деревну стружку чи торф.

Бульби добре зберігаються в прохолодному приміщенні. Воно повинно бути не надто сухим й не вологим. Щоб пересвідчитися в тому, що нічого не гниє й не покрилося пліснявою, бульби жоржини варто перевіряти хоча б кожного місяця.

Як доглядати за жоржинами?

Квіти люблять добре дренований ґрунт, розповіла садівниця на своєму ютуб-каналі Martha Flowers. Для кращого дренажу на ділянку можна внести навіть пісок під час перекопування. Високі сорти радниця рекомендує підв'язувати, щоб вони не ламалися під власною вагою.

Садити бульби жоржин потрібно в підготовлений ґрунт з добривами. На дно ще можна покласти перегній і пісок. Після перших днів посадок квіти потрібно поливати. Посадку квітів здійснюють на початку літа.

Які квіти обрізати у жовтні?