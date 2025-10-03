Обрізати троянди перед зимою потрібно обов’язково, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку садівниці Галини Рубус. Необрізані троянди можуть накопичувати на пагонах вологу, а це призведе до застою води й появі хвороб.

Читайте також Чим підживити троянди перед зимою – найкращі добрива для пишного цвітіння

Під вагою снігу довгі пагони можуть зламатися, тож обрізання готує кущі до зимового періоду, захищаючи від механічних пошкоджень.

Коли обрізати троянди?

Садівниця рекомендує обрізати троянди перед початком зимових холодів, коли температура повітря на вулиці буде від +5°C до -3°C. Коли на вулиці вже стає дещо холодніше, то рослина починає готуватися до спокою, тож обрізання їй не зашкодить. З обрізкою краще не поспішати, бо якщо вкоротити троянди занадто рано, то вони ще встигнуть виростити нові пагони.

Як обрізати троянди?

Пагони потрібно залишити на висоті 40 сантиметрів від землі. Обов’язково потрібно робити косий зріз, який знижує ризик загнивання. Для якісної обрізки потрібно використовувати гострий та чистий секатор. Тонкі пагони на кущі теж треба зрізати, бо вони є чутливішими до морозів й все одно вимерзнуть взимку.

Щоб захистити кущі від морозів, на зиму садівниця рекомендує їх вкривати. На один кущ можна всипати одне відро землі чи торфу, які допоможуть підтримувати тепловий баланс біля коріння.

А ще дачниця порадила підживити кущі троянд суперфосфатом. На один кущ потрібно 50 грамів поживних речовин. Таке добриво забезпечить рослини необхідними мікроелементами й допоможе пережити зиму просто й легко.

Обрізка кущів троянд восени: дивіться відео

В осінню пору троянди стають вразливими до грибкових захворювань, пише Express. Найчастіше квіти атакує чорна плямистість у жовтні, коли дощить дуже часто. Спочатку інфекція покривається темними плямами на листі, а тоді воно починає опадати. Через це кущ може сильно послабитися. Для профілактики потрібно регулярно збирати та знищувати опале листя, а також видаляти заражені стебла.

Яке добриво потрібне трояндам восени?