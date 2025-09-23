Як краще зберегти перець на зиму – розкаже 24 Канал з посиланням на UCANR.

Які способи зберігання найкращі?

Заморожування

Це найпростіший і найнадійніший варіант. Перець можна різати соломкою, кубиками або заморозити цілим для фарширування. У морозильнику він зберігається до року, не втрачаючи своїх властивостей.

Сушка

За даними Oregon State University Extension Service, Тонко нарізані шматочки перцю можна висушити у духовці чи електросушарці. Потім їх зручно перемелювати й додавати як ароматну приправу до перших і других страв.



Як краще зберегти перець на зиму / Фото Unsplash

Консервування

Класика, знайома ще з дитинства. Перець маринують, квасять або закочують у салатах. Так він довго зберігає не лише смак, а й колір.

Зберігання в холодильнику

Якщо плануєте використати овочі протягом кількох тижнів, просто покладіть їх у відділення для овочів у пакеті з отворами. Так вони залишаться свіжими 2 – 3 тижні.

Які маленькі хитрощі варто робити?

Перед заморожуванням бажано бланшувати перець 2 – 3 хвилини – так він краще збереже смак. Сушений перець варто зберігати у скляних банках із щільними кришками. У холодильнику не мийте перець заздалегідь – це пришвидшує псування.

Як та коли правильно збирати перець?