Як краще зберегти перець на зиму – розкаже 24 Канал з посиланням на UCANR.
Які способи зберігання найкращі?
- Заморожування
Це найпростіший і найнадійніший варіант. Перець можна різати соломкою, кубиками або заморозити цілим для фарширування. У морозильнику він зберігається до року, не втрачаючи своїх властивостей.
- Сушка
За даними Oregon State University Extension Service, Тонко нарізані шматочки перцю можна висушити у духовці чи електросушарці. Потім їх зручно перемелювати й додавати як ароматну приправу до перших і других страв.
Як краще зберегти перець на зиму / Фото Unsplash
- Консервування
Класика, знайома ще з дитинства. Перець маринують, квасять або закочують у салатах. Так він довго зберігає не лише смак, а й колір.
- Зберігання в холодильнику
Якщо плануєте використати овочі протягом кількох тижнів, просто покладіть їх у відділення для овочів у пакеті з отворами. Так вони залишаться свіжими 2 – 3 тижні.
Які маленькі хитрощі варто робити?
- Перед заморожуванням бажано бланшувати перець 2 – 3 хвилини – так він краще збереже смак.
- Сушений перець варто зберігати у скляних банках із щільними кришками.
- У холодильнику не мийте перець заздалегідь – це пришвидшує псування.
Як та коли правильно збирати перець?
- Досвідчені дачники знають, що деякі сорти перцю потрібно збирати влітку, щоб уникнути його псування.
- Перець має два види стиглості: технічну, коли його потрібно збирати для зберігання, та біологічну, коли він набирає яскраві кольори.
- Гострий перець слід збирати після повного досягнення стиглості, коли стручки стають жовтими, помаранчевими або червоними.