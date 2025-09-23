Як краще зберегти перець на зиму – розкаже 24 Канал з посиланням на UCANR.

Які способи зберігання найкращі?

  • Заморожування

Це найпростіший і найнадійніший варіант. Перець можна різати соломкою, кубиками або заморозити цілим для фарширування. У морозильнику він зберігається до року, не втрачаючи своїх властивостей.

  • Сушка

За даними Oregon State University Extension Service, Тонко нарізані шматочки перцю можна висушити у духовці чи електросушарці. Потім їх зручно перемелювати й додавати як ароматну приправу до перших і других страв.

Як краще зберегти перець на зиму
Як краще зберегти перець на зиму / Фото Unsplash

  • Консервування

Класика, знайома ще з дитинства. Перець маринують, квасять або закочують у салатах. Так він довго зберігає не лише смак, а й колір.

  • Зберігання в холодильнику

Якщо плануєте використати овочі протягом кількох тижнів, просто покладіть їх у відділення для овочів у пакеті з отворами. Так вони залишаться свіжими 2 – 3 тижні.

Які маленькі хитрощі варто робити?

  1. Перед заморожуванням бажано бланшувати перець 2 – 3 хвилини – так він краще збереже смак.
  2. Сушений перець варто зберігати у скляних банках із щільними кришками.
  3. У холодильнику не мийте перець заздалегідь – це пришвидшує псування.

Як та коли правильно збирати перець?

  • Досвідчені дачники знають, що деякі сорти перцю потрібно збирати влітку, щоб уникнути його псування.
  • Перець має два види стиглості: технічну, коли його потрібно збирати для зберігання, та біологічну, коли він набирає яскраві кольори.
  • Гострий перець слід збирати після повного досягнення стиглості, коли стручки стають жовтими, помаранчевими або червоними.