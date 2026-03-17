Ретельно підібрані рослини-супутники здатні покращити смак картоплі, зменшити ризик захворювання та знизити кількість шкідників, пише Southern Living.

Що посадити поруч з картоплею?

Для картоплі найкращими рослинами-компаньйонами є ті, що ростуть з поверхневою кореневою системою. Це означає, що вони не зашкодять глибокому корінню картоплі, а лише допоможуть покращити її смак та ріст.

Шпинат

Неглибоке коріння шпинату не заважає росту картоплі. Рослина швидко дозріває й може бути зібрана ще до активного росту картоплі.

Часник

Сильний аромат часнику відлякує попелицю та колорадських жуків, які атакують картоплю. Крім того, рослина здатна запобігати хворобам та грибковим інфекціям, таким як бура плямистість листя.

Квасоля

Садівники вважають посадку квасолі поруч з картоплею – найкращим варіантом. Річ у тому, що вона збагачує ґрунт азотом, який необхідний для росту картоплі.

Капуста

Колорадські жуки – найбільша загроза для урожаю картоплі. Якщо не братися за їхнє знищення, то вони здатні з’їсти все листя. Проте посадка картоплі здатна відлякати шкідників.



Поруч з картоплею треба посадити капусту

Хрін

Рослина має сильний та виразний запах, тож відлякати жука від рослин. Така посадка справді є корисною, оскільки дозволяє картоплі ідеально рости.

Базилік

Картоплю можуть атакувати ще й трипси. Саме посадка базиліка поруч з картоплею вбереже урожай, оскільки відлякує появу дрібних сисних шкідників, які викликають появу сріблястих плям.

Чорнобривці

Квіти відомі тим, що відлякують широкий спектр шкідників: колорадського жука, нематод, білокрилок і трипсів. Крім того, вони додають яскравого кольору вашому саду.

Картонні коробки з-під яєць не варто викидати, пише Express. Їх використовують для прискорення пророщування насіннєвої картоплі. Попереднє пророщування картоплі в світлому, прохолодному місці дозволяє отримати врожай швидше.

