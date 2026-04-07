Такий поділ сезону на "до" та "після" Великодня має практичне значення, оскільки різні рослини потребують різної температури ґрунту для успішного росту, пише ТСН.

Що можна посадити до Великодня?

До середини квітня грядки можна засівати рослинами, які добре витримують заморозки й проростають при низьких температурах (від 2 до 5 градусів тепла). Волога після танення снігу допомагає насінню швидко набирати силу.

Зелень і пряні трави

Ранньою весною висівають кріп, петрушку, шпинат та салат. Вже через кілька тижнів вони дають перший вітамінний урожай. Також у цей час садять цибулю на перо та сівок.



До Великодня можна садити зелень і пряні трави

Коренеплоди

Морква, пастернак і редис потрапляють у ґрунт одними з перших. Редис особливо популярний завдяки швидкому проростанню.

Якщо ж ґрунт достатньо прогрівся, то можна навіть висаджувати ранні сорти картоплі, щоб вони встигнули вкорінитися до теплої погоди.

У квітні також можна садити цвітну капусту, йдеться в ютуб-ролику на каналі "Дім та присадибна ділянка". Найкращими сортами вважається "Немо" та "Ількар", вегетаційний період яких становить 70 днів. А от броколі розвивається за 25 – 35 днів, тому її сіють кожні 2 – 3 тижні, щоб впродовж всього сезону отримувати урожай.

Бобові

Горох та боби потребують багато вологи для набухання насіння, тому на початку весни – оптимальний час для їхньої посадки.

Що садити після Великодня?

Після 12 квітня ризик сильних заморозків істотно зменшується, а ґрунт починає глибше прогріватися. Цей час вже підходить для посадки тих культур, які не бояться холоду – це огірки, кабачки, патисони, гарбузи, квасоля та цукрова кукурудза.

У другій половині квітня та на початку травня використовують для висадження розсаду помідорів, перцю та баклажанів. Проте ще додатково все ж таки варто простежити за нічними температурами. При заморозках молоді рослини варто прикривати на ніч агроволокном.

Що варто знати дачникам про посадки?