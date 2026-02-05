Для цих рослин попіл стане смертельним: які культури гинуть у лужному ґрунті
- Попіл корисний для багатьох рослин, але шкідливий для культур, що потребують кислих ґрунтів, таких як гортензії, азалії, рододендрони, лохина, чорниця, щавель та редис.
- Для підживлення рослин, які люблять кисле середовище, рекомендується використовувати хвойний опад, верховий кислий торф або засоби на основі сірки.
Попіл – чудове добриво для багатьох рослин. Однак є рослини, для яких він може стати фатальним.
Попіл – це універсальне та безплатне добриво для тих, хто має де палити дрова. Він збагачує ґрунт калієм та може відновити землю після зимового відпочинку. Однак є деякі рослини, для яких попіл рівнозначний загибелі, розповідає Obi.
Читайте також Викинете пінопласт – наробите шкоди: як правильно його утилізувати
Які рослини не можна посипати попелом?
Певні садові культури потребують особливих умов і почуваються комфортно лише у ґрунтах із високою кислотністю. Серед них:
- гортензії;
- азалії;
- рододендрони;
- лохина;
- чорниця;
- щавель;
- редис.
У природному середовищі ці види зазвичай ростуть там, де багато торфу, хвої чи моху. Використання попелу для таких рослин є згубним, оскільки він різко змінює хімічний склад ґрунту, до якого вони не адаптовані.
Не для всіх рослин попіл однаково корисний / Фото "Самотужки"
Коли середовище стає менш кислим, коріння цих культур втрачає здатність повноцінно поглинати мікроелементи. Внаслідок цього рослини слабшають, перестають цвісти, уповільнюють свій розвиток і стають вразливими до хвороб через значне зниження імунітету.
Чим замінити попіл для цих рослин?
Щоб забезпечити належний догляд за культурами, що люблять кисле середовище, варто обирати альтернативні методи підживлення. Чудовим рішенням стане використання хвойного опаду, верхового кислого торфу або засобів на основі сірки, радить Onet.
Такі компоненти дозволяють м'яко підтримувати необхідний рівень pH, зберігаючи природну екосистему та створюючи сприятливі умови для здорового росту рослин.
Які поради стануть у пригоді?
- Ця підказка від сантехніка дозволить назавжди забути про сміття у трубах.
- А розтопити лід на доріжках допоможе цей простий засіб.
Часті питання
Чому попіл не підходить для певних рослин?
Попіл змінює хімічний склад ґрунту, роблячи його менш кислим, що заважає рослинам, які люблять кислі ґрунти, поглинати мікроелементи — це призводить до ослаблення рослин і зниження їх імунітету.
Які рослини не можна посипати попелом?
Не рекомендується використовувати попіл для гортензій, азалій, рододендронів, лохини, чорниці, щавлю та редису, оскільки вони потребують ґрунтів із високою кислотністю.
Чим можна замінити попіл для рослин, що люблять кисле середовище?
Для рослин, які люблять кисле середовище, можна використовувати хвойний опад, верховий кислий торф або засоби на основі сірки — це допоможе зберегти необхідний рівень pH і сприятиме здоровому росту рослин.