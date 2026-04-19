Ці рослини ніколи не можна обрізати у квітні: втратите цвітіння та урожай

Обрізка рослин – це важливий етап догляду за ними, але її потрібно проводити не лише правильно, але й вчасно. І квітень – не найкращий період для багатьох садових квітів та кущів.

Чимало багаторічників та квітучих чагарників закладають бутони, або ж активно цвітуть саме у квітні – і якщо ви позбавите їх гілок, це може послабити усю рослину, пише Martha Stewart.

Які рослини не можна обрізати у квітні?

Бузок

Бузок у квітні краще не чіпати – разом зі старими гілками ви видалите з нього також і квіткові бруньки, а також зменшите кількість квітів, якими зможете насолодитися потім. Натомість з обрізкою краще буде почекати до моменту, коли цвітіння вже завершиться наприкінці весни. Так ви дасте їм досить часу для того, аби закласти бруньки на наступний рік, пише Gardening Know How.

Гортензії крупнолисті

Чимало видів гортензії не можна обрізати навесні – вони цвітуть на старій деревині, а це значить, що вже на самому початку сезону на гілках закладені бруньки. Квітнева обрізка приведе лише до того, що в цьому сезоні ви практично не побачите цвітіння.



Гортензії не варто обрізати навесні / Фото Pexels

Шавлія

Може видаватися, що шавлія навесні перебуває у стані спокою, проте зараз чіпати її не варто. Старі стебла досить важливі для рослини та захищають її крону. Надто рання обрізка призведе до того, що рослину можуть пошкодити нічні заморозки. А ось щойно біля основи з'являться нові паростки, можна вже братися за секатор.

Дуб

Якщо на подвір'ї чи у саду ви вирощуєте декоративні дуби, обрізати їх у квітні – це погана ідея. Так ви наражаєте усе дерево на ризик в'янення. Хвороба поширюється через свіжі зрізи і часто виявляється смертельною для рослини. Натомість обрізку дубів краще проводити пізно восени, а то й взагалі взимку.

Ехінацея

Якщо ви зараз обріжете ехінацеї, запилювачів біля них не дочекаєтеся – і це може вплинути не лише на вигляд вашої клумби, але й на маленьку екосистему саду.

Азалії

Азалії, як і гортензії, зав'язують квіткові бруньки у рік напередодні, тож у квітні краще залишити їх у спокої. Рання обрізка може залишити вас без красивого цвітіння, а також піддасть ніжні нові пагони впливу коливань весняної температури.

