Чистотіл – доволі цінна рослина, пише ТСН. Його природні компоненти здатні захищати культури від небажаних шкідників та захворювань, тому він вважається природним інсектицидом.

Читайте також Священник розповів, чи можна працювати на городі у великодній тиждень: знають не всі

Чому не варто виривати чистотіл?

У соці чистотілу містяться активні речовини – алкалоїди, які згубно діють на багатьох шкідників. Завдяки настоям на основі чистотілу можна відлякати попелицю, гусінь, мурах, а також колорадського жука на початкових стадіях розвитку.

Обробка рослин допомагає контролювати їхню чисельність без шкоди для врожаю.



Чистотіл не варто виривати, оскільки він корисний

Як приготувати настій з чистотілу?

Для приготування засобу свіжу рослину (приблизно 1 кілограм) подрібнюють та заливають 10 літрами води, залишивши настоятися протягом доби. Після цього рідину проціджують і використовують для обприскування.

Обробку найкраще проводити ввечері, щоб уникнути пошкодження листя сонцем.

Чистотіл має антисептичні властивості. Настої з нього можуть знижувати ризик розвитку фітофторозу, борошнистої роси та різних видів плямистостей.

Подрібнений чистотіл додають у компост чи використовують як мульчу. Він сприяє швидшому розкладанню органічних решток та частково знезаражує ґрунт. Водночас важливо дотримуватися міри, щоб уникнути надлишку активних речовин.

Проте варто пам’ятати, що чистотіл – це отруйна рослина. Працюючи з ним варто використовувати рукавички, а настої не потрібно робити надто концентрованими, щоб не нашкодити рослинам.

Дедалі частіше дачники садять на городі чорнобривці, пише Southern Living. Ці рослини допомагають відлякувати кротів і зменшувати кількість шкідників, а також пригнічують розвиток грибкових захворювань і бур'янів. Найчастіше квіти висаджують поруч з картоплею, щоб вберегти її від колорадських жуків, яких відлякує запах чорнобривців.

Для покращення врожаю картоплі рекомендується садити поруч також шпинат, часник, квасолю, капусту, хрін та базилік.