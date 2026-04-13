З настанням весни все більше дачників задумуються про те, як оновити грядки, засадити сад та підготувати рослини до ще одного сезону, пише Real Simple. І якщо вам потрібно швидко вкрити якоюсь рослинністю паркан чи шпалери, варіантів є чимало.

Які квітучі ліани ростуть найшвидше?

Коралова жимолость

Ця пишна ліана походить зі східної частини США та відома своїми червонуватими квітами у формі трубочок. Вона зростає на 6 метрів, а часом навіть більше, і легко обвиває кущі та молоді дерева. Спершу ліани мають зелений та пухнастий вигляд, але згодом стебла досягають світло-коричневого та червоно-помаранчевого кольору.

Квіти ж приваблять на ділянку чимало запилювачів.

Актинідія гостра

Актинідія – це чудова багаторічна витка рослина, вирощувати яку досить легко. Вона росте дуже енергійно, а також довго живе і створює густий зелений покров, що може служити і захистом від небажаних очей, і створювати приємну тінь.

А якщо посадити поряд і жіночі, і чоловічі рослини, актинідія може також потішити смачними плодами.

Виноградна лоза

Виноград – це класична витка рослина, що дасть не тільки приємну тінь, але й смачний урожай. Саме це робить цю багатофункціональну рослину ідеальною для дизайну. Після того як виноград приживеться, він стає відносно посухостійким та довговічним. Втім, для підтримки структури куща все ж слід буде проводити щорічну обрізку.

Зірковий жасмин



Жасмин варто садити біля парканів / Фото Pexels

Рослина походить зі східної та південно-східної Азії і тішить дачників блискучим темно-зеленим листям та білими п'ятипелюстковими квітами у формі зірки. Ліану часто вирощують як декоративну рослину та використовують для покриття стовпів, парканів, шпалер та дверей, пише Southern Living.

