Спеціаліст із догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом Петро Лемонов знає про них практично все. Він часто ділиться досвідом і практичними порадами щодо вирощування кімнатних рослин у своїх соціальних мережах. В інстаграмі за квітникарем вже стежать понад 17 тисяч прихильників.

Ексклюзивно для 24 Каналу експерт розповів, які рослини підійдуть для дому постійно зайнятим людям.

Які рослини придбати тим, хто постійно забуває їх поливати?

За словами експерта, людям, які часто забувають про полив, варто обирати витривалі рослини, що можуть певний час обходитися без води. До таких належать, зокрема, Zamioculcas zamiifolia, Sansevieria, а також багато сукулентів, наприклад Crassula ovata.

Ці рослини здатні накопичувати вологу в листках або стеблах, тому краще переносять перерви між поливами і підходять людям із насиченим графіком або тим, хто тільки починає вирощувати кімнатні рослини,

– зазначив квітникар.

Проте він додав, що навіть такі витривалі рослини не варто залишати без води на місяці. Періодичний полив все одно необхідний, просто інтервали між ним можуть бути довшими, ніж у більшості інших кімнатних рослин.

Також для нормального росту їм потрібне достатнє освітлення, тому навіть невибагливі рослини краще розміщувати ближче до вікна або в добре освітленому місці.



Санвев'єрію легко вирощувати / Фото Pexels

Southern living пише, що Sansevieria (сансев'єрія або "тещин язик") справді легко вирощувати, оскільки рослина може перенести будь-який догляд. Рослина добре витримує тінь, яскраве сонце, сухе повітря та мінімальний полив.

Надлишок води для сансев’єрії ще небезпечніший, ніж посуха, тому поливати її треба рідко. І хоч рослина росте повільно, проте стабільно й не вимагає пересадки кожного року.

