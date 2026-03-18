Професійний квітникар Петро Лемонов уже понад 20 років працює з рослинами та знає про їхній догляд практично все. Він допомагає доглядати за зеленими насадженнями в офісах, кафе та ресторанах, а також ділиться порадами з вирощування кімнатних рослин у соцмережах.

Ексклюзивно для 24 Каналу експерт розповів, які кімнаті рослини зараз стали особливо популярними та чому їх так часто обирають для дому.

Які кімнатні рослини стали шалено популярними?

Квітникар розповів, що за останні кілька років інтерес до кімнатних рослин справді значно зріс. Особливо популярними стали великі декоративно-листяні тропічні рослини, які можуть стати яскравим акцентом в інтер’єрі. Серед них – Monstera deliciosa, Strelitzia nicolai, Ficus lyrata та різні види Philodendron.

Водночас люди часто обирають і більш невибагливі рослини, які легко адаптуються до умов квартири, наприклад Zamioculcas zamiifolia та Spathiphyllum,

– додав експерт.

За його словами, такі рослини поєднують декоративність і відносну простоту в догляді, а також добре виглядають у сучасних інтер’єрах. Крім того, на їхню популярність значно впливають соціальні мережі – багато рослин стають трендовими саме завдяки фото та відео в блогах про рослини й дизайн.

Де тримати вдома невибагливі рослини?

Zamioculcas zamiifolia (заміокулькас) чудово підійде для всіх початківців, які лише починають вирощувати вдома рослини, пише Real Simple. Вазон не потребує постійного поливу, з весни до осені його слід поливати відстояною водою не частіше, ніж раз на тиждень. Найкраще заміокулькас росте при непрямому сонячному світлі.



Заміокулькас чудово доповнює інтер'єр / Фото Pexels

Популярну домашню рослину Spathiphyllum (спатифілум) часто ще називають лілією миру, пише Mirror. Найкращим місцем для вазона вважається східна сторона з рівномірним та м’яким світлом. Проте тримати рослину на вікні не зовсім правильно, оскільки прямі сонячні промені можуть пошкодити листя, роблячи його жовтим, а квіти – зеленуватими.

