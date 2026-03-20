Які рослини підходять для маленьких квартир, де мало місця і світла: порада відомого експерта

Маленькі квартири з обмеженим простором та недостатньою кількістю світла стають для багатьох перепоною у вирощуванні рослин. Однак треба лише правильно підібрати кімнатні рослини, які прикрасять інтер’єр та створять затишну атмосферу навіть у невеликому помешканні.

Спеціаліст з догляду за рослинами з понад 20-річним досвідом Петро Лемонов розповів ексклюзивно для 24 каналу, що саме варто підбирати в конкретних випадках.

Читайте також Ці рослини підійдуть тим, хто постійно забуває їх поливати: квітникар назвав ідеальні варіанти

Квітникар працює із зеленими насадженнями в офісах, кафе та ресторанах, а також ділиться порадами щодо догляду за кімнатними рослинами у своїх соціальних мережах.

Фахівець навів конкретні приклади вазонів, які можна сміливо вирощувати у маленькій квартирі з поганим освітленням.

Які рослини підходять для маленьких квартир, де мало місця і світла?

Петро Лемонов зазначив, що для невеликих квартир варто обирати компактні та відносно невибагливі рослини, які не займають багато місця і можуть адаптуватися до помірного освітлення. Добре підходять, наприклад, Epipremnum aureum, Chlorophytum comosum та деякі сорти Aglaonema.

Як розмножити хлорофітум: дивіться відео

Варто враховувати, що краще обирати аглаонеми з темно-зеленим листям – вони значно краще переносять слабше освітлення. Натомість варієгатні або яскраво забарвлені сорти потребують значно більшої кількості світла, щоб зберігати свій колір і нормально рости,

– додав експерт.

Він зазначив, що у квартирах також часто вирощують Spathiphyllum, адже ця рослина відносно добре переносить слабше освітлення. Однак при нестачі світла вона зазвичай перестає квітнути і формує переважно листя.

Втім, слід розуміти, що навіть тіньовитривалі рослини не люблять повної темряви – для нормального росту їм усе ж потрібне хоча б розсіяне денне світло або стабільне штучне освітлення по 12 годин на добу.

Чим корисий Spathiphyllum (спатифілум)?

Рослина спатифілум (лілія миру) відома багатьом завдяки красивому білому суцвіттю, пише Express. Крім ефектного вигляду, рослини здатні очищати повітря й видаляти токсини з приміщення.

Спатифілум рекомендовано поливати кожних 2 тижні, проте потребу можна перевірити завдяки верхньому шару ґрунту. Якщо він сухий, то рослину можна поливати й швидше.



Спатифілум корисний та красивий

Особливо корисною рослина стає в осінньо-зимовий період, оскільки допомагає позбутися конденсату на вікнах. А ще лілія миру поглинає бактерії цвіті, тому підійде помешканням з підвищеною вологістю.

Що ще варто прочитати?