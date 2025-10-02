Певні рослини є невибагливими, тому їх без проблем можна залишати без поливу, не переживаючи про те, що вони зів’януть, пише 24 Канал з посиланням на House beautiful.

Які рослини не вимагають багато поливу?

Сукуленти

Ці рослини мають гарний вигляд та легкі в догляді. Поливати їх часто не потрібно, оскільки вони мають таємні резервуари для води на листі. Сукуленти можна поливати раз на тиждень, але перед цим треба переконатися в сухості ґрунту.

Експерти не радять рослини після покупки чи пересадки, коли мала кількість світла та коли дуже холодно. Якщо ж нижнє листя стає м’яким та зморшкуватим, то це є ознакою того, що рослина потребує поливу.

Сансев’єрія

Кімнатна рослина є невибагливою й чудово підходить для неосвітлених місць. Сансев’єрія здатна витримувати періоди посухи та не потребує частої пересадки.

Повітряні рослини

Ці рослини ростуть без ґрунту, а поливати їх навіть не потрібно. Щоб вони були наповнені вологою, достатньо лише їх занурити у воду кожних 10 днів.

Бегонія

Рослини виділяються великими й красивими листками. За бегонією легко доглядати, бо вона невибаглива. Полив необхідно здійснювати аж тоді, коли листя опуститься.



Бегонія відома красивим листям / Фото Pexels

Драцена

Кімнатна рослина може вирости дуже великою. Їй не потрібно багато світла чи регулярного поливу.

А от для яскравого цвітіння домашніх рослин, їх потрібно не лише поливати, але й удобрювати, пише Express. До прикладу, популярну рослину орхідею можна підгодувати розчином на основі яєчної шкаралупи. Її потрібно висушити, подрібнити, залити водою й дати настоятися кілька днів. Далі розчин розвести з водою й поливати рослину.

Чим удобрити рослини?