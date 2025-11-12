Вам може видаватися, що ви досить ретельно прибираєте у домі – та є кілька речей, які ви могли б легко пропустити, як і більшість людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які речі в домі потрібно прати частіше?

Чохли для матраців

Звісно, більшість людей вчасно замінюють постіль на ліжку – а робити це потрібно щотижня. Втім, більшість людей просто не згадують про наматрацник. Звісно, прати його не потрібно так само часто, як і решту постільної білизни, але бажано робити це принаймні раз на місяць.

Декоративні подушки

Декоративні подушки можуть втратити свій гарний вигляд, якщо вони брудні і ви давно їх не прали. Не забувайте, що ці прикраси на кріслах та диванах потрібно прати кожні 3 – 6 місяців, адже вони накопичують мікроби, пил та бруд.

Плед на ліжку

Пледи на ліжку – це ще один предмет, на який рідко звертають увагу, а він ж напряму контактує з постільною білизною, а часто навіть з тілом. Тож потрібно подбати про те, аби прати його принаймні раз на місяць чи навіть частіше.

Штори

Знімати штори, прати їх та вішати назад – це складне завдання. І, певно, це причина, чому чимало людей відтягують його якомога довше. Втім, штори потрібно пилососити та протирати принаймні раз на місяць, а раз на квартал чи на пів року їх слід знімати та прати.

Ковдра

Більшість людей використовують підковдри – втім, це не значить, що саму ковдру тоді можна взагалі ніколи не прати. Робити це потрібно кожні три місяці, пише The Spruce.

