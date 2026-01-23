Не можна залишати у розетці: які прилади треба вимикати перед виходом з дому

Перед виходом з дому варто завжди перевіряти в оселі електроприлади підключені до мережі. Деякі з них фахівці радять вимикати з розетки коли йдете з дому чи їдете кудись на тривалий час.

Електроприлади слід вимикати для запобігання пожежам, економії електроенергії та для захисту техніки від перепадів температури під час відключення світла, пише BHG.

Які прилади варто вимикати з розетки?

Тостери та аерогрилі

На нагрівальних механізмах збираються крихти й залишки олії, тому ці пристрої вважаються найбільш пожежонебезпечними.

Інструменти для волосся

Експерти радять взяти за звичку й завжди ванну кімнату перед виходом з дому. Плойки чи фени можуть лежати поблизу джерел води й становити небезпеку.



Фен чи плойку варто вимикати з розетки / Фото Pexels

Зарядні пристрої

Не варто залишати зарядні пристрої під’єднаними до розетки без потреби, бо це може скоротити термін служби пристрою. Якщо ж залишати їх підключеними занадто довго, то вони можуть перегрітися.

Електричні чайники

Прилад призначений для швидкого кипіння води, тому існує невеликий ризик несправності чи перегріву приладу, коли вас немає вдома. Фахівці кажуть, що прилад для створення тепла в концентрованій зоні може становити пожежну небезпеку.

Обігрівачі

Основна функція обігрівачів – створення тепла. Тому їх слід завжди вимикати після користування. Не варто залишати обігрівач підключеним до розетки, навіть якщо він вже не працює, бо це може становити ризик виникнення пожежі.

Які прилади споживають багато електрики?

Відключення насоса рециркуляції гарячої води на кілька годин заощаджує електроенергію, пише Yahoo. Також за можливості варто вимикати з розетки обігрівачі. Заміна старих ламп на LED та відключення електроніки в режимі очікування, зокрема зарядок, зменшують споживання електрики.

Які ще є корисні поради?