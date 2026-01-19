Практичні способи зігріти помешкання в екстрених умовах, допоможуть зберегти комфорт навіть у найсильніші морози, пише 24 Канал з посиланням на Forge & Flame.
Як зігрітися в холодному будинку?
Дров’яні печі
Піч на дровах – один з найкращих варіантів автономного опалення. Нею можна обігрівати окремі зони в будинку, без використання електрики. Деякі печі навіть дозволяють готувати чи підігрівати їжу.
Газові обігрівачі
Обігрівач на газі здатен стати в сильні морози резервним джерелом тепла. Вони компактні, але потребують дотримання правил безпеки. Їх можна використовувати лише при якісній вентиляції та при наявності датчика чадного газу.
Способи обігрівання помешкання / Фото Freepik
Генератори
Резервний генератор здатен живити побутові прилади чи обігрівачі, проте використовувати його варто лише в будинку, а установлювати з фахівцем. При постійних відключеннях світла, генератор допоможе зберегти теплою хоча б одну кімнату.
Якісний теплий одяг
Підтримувати комфортну температуру тіла допоможе якісний одяг з вовни чи флісу. Також варто використовувати грілки для рук чи ніг, бо саме кінцівки мерзнуть в першу чергу при тривалому відключенні світла.
Як ще обігріти житло взимку?
Зігрітися в холодній квартирі можна завдяки стелінню килимів на підлогу та герметизації вікон, пише Cielo WiGle. Також рекомендовано блокувати протяги, вмикати духовку для поширення тепла та зволожувати повітря. . Сухе повітря видається холоднішим й пересушує шкіру, тому варто використовувати зволожувач, щоб простір у кімнаті став м’якшим.
Як ще зберегти тепло?
Вікторіанський метод збереження тепла пропонує використовувати важкі штори та тканинні ущільнювачі для зменшення втрат тепла через вікна та двері.
Зігрітися вдома можна використовувати фланелеву постільну білизну, електричну та обтяжену ковдру.