Практичні способи зігріти помешкання в екстрених умовах, допоможуть зберегти комфорт навіть у найсильніші морози, пише 24 Канал з посиланням на Forge & Flame.

Як зігрітися в холодному будинку?

Дров’яні печі

Піч на дровах – один з найкращих варіантів автономного опалення. Нею можна обігрівати окремі зони в будинку, без використання електрики. Деякі печі навіть дозволяють готувати чи підігрівати їжу.

Газові обігрівачі

Обігрівач на газі здатен стати в сильні морози резервним джерелом тепла. Вони компактні, але потребують дотримання правил безпеки. Їх можна використовувати лише при якісній вентиляції та при наявності датчика чадного газу.



Способи обігрівання помешкання / Фото Freepik

Генератори

Резервний генератор здатен живити побутові прилади чи обігрівачі, проте використовувати його варто лише в будинку, а установлювати з фахівцем. При постійних відключеннях світла, генератор допоможе зберегти теплою хоча б одну кімнату.

Якісний теплий одяг

Підтримувати комфортну температуру тіла допоможе якісний одяг з вовни чи флісу. Також варто використовувати грілки для рук чи ніг, бо саме кінцівки мерзнуть в першу чергу при тривалому відключенні світла.

Як ще обігріти житло взимку?

Зігрітися в холодній квартирі можна завдяки стелінню килимів на підлогу та герметизації вікон, пише Cielo WiGle. Також рекомендовано блокувати протяги, вмикати духовку для поширення тепла та зволожувати повітря. . Сухе повітря видається холоднішим й пересушує шкіру, тому варто використовувати зволожувач, щоб простір у кімнаті став м’якшим.

Як ще зберегти тепло?