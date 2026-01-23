Нельзя оставлять в розетке: какие приборы надо выключать перед выходом из дома

Перед выходом из дома стоит всегда проверять в доме электроприборы подключены к сети. Некоторые из них специалисты советуют выключать из розетки когда уходите из дома или едете куда-то на длительное время.

Электроприборы следует выключать для предотвращения пожаров, экономии электроэнергии и для защиты техники от перепадов температуры во время отключения света, пишет BHG.

Читайте также Почему на ночь надо выключать Wi-Fi: такое действие улучшит сон и не только

Какие приборы стоит выключать из розетки?

Тостеры и аэрогрили

На нагревательных механизмах собираются крошки и остатки масла, поэтому эти устройства считаются наиболее пожароопасными.

Инструменты для волос

Эксперты советуют взять за привычку и всегда ванную комнату перед выходом из дома. Плойки или фены могут лежать вблизи источников воды и представлять опасность.



Фен или плойку следует выключать из розетки / Фото Pexels

Зарядные устройства

Не стоит оставлять зарядные устройства подключенными к розетке без надобности, потому что это может сократить срок службы устройства. Если же оставлять их подключенными слишком долго, то они могут перегреться.

Электрические чайники

Прибор предназначен для быстрого кипения воды, поэтому существует небольшой риск неисправности или перегрева прибора, когда вас нет дома. Специалисты говорят, что прибор для создания тепла в концентрированной зоне может представлять пожарную опасность.

Обогреватели

Основная функция обогревателей – создание тепла. Поэтому их следует всегда выключать после пользования. Не стоит оставлять обогреватель подключенным к розетке, даже если он уже не работает, потому что это может представлять риск возникновения пожара.

Какие приборы потребляют много электричества?

Отключение насоса рециркуляции горячей воды на несколько часов экономит электроэнергию, пишет Yahoo. Также по возможности стоит выключать из розетки обогреватели. Замена старых ламп на LED и отключение электроники в режиме ожидания, в частности зарядок, уменьшают потребление электричества.

Какие еще есть полезные советы?