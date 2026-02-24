5 найкращих парфумів на весну: будуть триматися увесь день
- Для весни рекомендують парфуми з квітковими, фруктовими та деревними нотами, які є довготривалими на шкірі.
- Популярні парфуми на весну включають Giorgio Armani Si Intense, Prada Paradoxe, Givenchy L'Interdit, Dior Rose N'Roses та TOM FORD Bitter Peach.
З настанням весни можна відмовитися від важких зимових ароматів й замінити їх легкими композиціями. У типових ароматах на літню пору містяться квіткові ноти: жасмин, півонія чи троянда. Проте популярність здобувають також солодкі фруктові чи деревні ноти.
Весняний аромат може не лише свіжо звучати, але й бути стійким, пише In Journal. Деякі парфуми містять базові ноти мускусу, амбри, сандалу чи ванілі, які закріплюють композицію на шкірі. Правильно підібраний аромат розкривається поступо, залишаючи легкий та впізнаваний шлейф.
Які парфуми придбати на весну?
Giorgio Armani Si Intense
Парфум оповитий фруктово-квітковими нотами. Він відкривається запахом солодкої чорної смородини. У серці парфумів – троянда й ефірна олія давани, а в базі – два види ванілі та чорний чай. Перевагою аромату є те, що він дуже довго тримається на шкірі.
Парфуми, які підійдуть на літню пору / Фото Pinterest
Prada Paradoxe
Весняний парфум дуже стійкий. Верхні ноти складаються з груші, мандарину й бергамоту, а середні ноти – це квітка апельсина, жасмин самбак й есенція неролі. Базові ноти довершує ваніль, амбра, білий мускус й бензоїн.
Аромати на весну / Фото Pinterest
Givenchy L'Interdit
Композиція має квітково-деревний характер. Аромат відкривається букетом квіток апельсина, жасмину й туберози, який доповнюється землистою базою, що складається з тонів ветиверу й пачулі. Парфум має спокусливий запах й довго залишається на шкірі.
Парфуми, які підійдуть на літню пору / Фото Pinterest
Dior Rose N'Roses
Парфум має свіжий запах троянди, тож ідеально підходить на весняну пору. Аромат довершений бергамотом, цитрусовими й білим мускусом.
Аромати на весну / Фото Pinterest
TOM FORD Bitter Peach
Аромат містить ноти апельсина, рому, ванілі, сандалового дерева й гіркого апельсина. Ці парфуми мають розкішний запах та є досить стійкими. Вони ідеально підійдуть для денної чи вечірньої пори.
Парфуми, які підійдуть на літню пору / Фото Pinterest
Де потрібно зберігати парфуми?
Парфуми не варто зберігати у ванній кімнаті через вологість та перепади температури, які можуть пошкодити аромат, пише Interia Kobieta. Рекомендується зберігати парфуми в темному, сухому й прохолодному місці. Це може бути закрита шафа чи шухляда. У цих умовах парфуми триматимуть довго свій аромат через відсутність сонячного світла, штучного освітлення, вологості чи коливань температури.
Часті питання
Які базові ноти допомагають парфумам бути стійкими?
Базові ноти мускусу, амбри, сандалу чи ванілі допомагають парфумам бути стійкими — вони закріплюють композицію на шкірі.
Як довго тримається аромат Giorgio Armani Si Intense?
Аромат Giorgio Armani Si Intense дуже довго тримається на шкірі завдяки своїм базовим нотам, які включають два види ванілі та чорний чай.
Де рекомендується зберігати парфуми для збереження аромату?
Парфуми рекомендується зберігати в темному, сухому й прохолодному місці, такому як закрита шафа чи шухляда, щоб зберігати аромат без впливу сонячного світла, штучного освітлення, вологості чи коливань температури.