Весняний аромат може не лише свіжо звучати, але й бути стійким, пише In Journal. Деякі парфуми містять базові ноти мускусу, амбри, сандалу чи ванілі, які закріплюють композицію на шкірі. Правильно підібраний аромат розкривається поступо, залишаючи легкий та впізнаваний шлейф.

Які парфуми придбати на весну?

Giorgio Armani Si Intense

Парфум оповитий фруктово-квітковими нотами. Він відкривається запахом солодкої чорної смородини. У серці парфумів – троянда й ефірна олія давани, а в базі – два види ванілі та чорний чай. Перевагою аромату є те, що він дуже довго тримається на шкірі.



Парфуми, які підійдуть на літню пору / Фото Pinterest

Prada Paradoxe

Весняний парфум дуже стійкий. Верхні ноти складаються з груші, мандарину й бергамоту, а середні ноти – це квітка апельсина, жасмин самбак й есенція неролі. Базові ноти довершує ваніль, амбра, білий мускус й бензоїн.



Аромати на весну / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Композиція має квітково-деревний характер. Аромат відкривається букетом квіток апельсина, жасмину й туберози, який доповнюється землистою базою, що складається з тонів ветиверу й пачулі. Парфум має спокусливий запах й довго залишається на шкірі.



Парфуми, які підійдуть на літню пору / Фото Pinterest

Dior Rose N'Roses

Парфум має свіжий запах троянди, тож ідеально підходить на весняну пору. Аромат довершений бергамотом, цитрусовими й білим мускусом.



Аромати на весну / Фото Pinterest

TOM FORD Bitter Peach

Аромат містить ноти апельсина, рому, ванілі, сандалового дерева й гіркого апельсина. Ці парфуми мають розкішний запах та є досить стійкими. Вони ідеально підійдуть для денної чи вечірньої пори.



Парфуми, які підійдуть на літню пору / Фото Pinterest

Де потрібно зберігати парфуми?

Парфуми не варто зберігати у ванній кімнаті через вологість та перепади температури, які можуть пошкодити аромат, пише Interia Kobieta. Рекомендується зберігати парфуми в темному, сухому й прохолодному місці. Це може бути закрита шафа чи шухляда. У цих умовах парфуми триматимуть довго свій аромат через відсутність сонячного світла, штучного освітлення, вологості чи коливань температури.

