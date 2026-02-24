5 лучших парфюмов на весну: будут держаться весь день

С наступлением весны можно отказаться от тяжелых зимних ароматов и заменить их легкими композициями. В типичных ароматах на летнее время содержатся цветочные ноты: жасмин, пион или роза. Однако популярность приобретают также сладкие фруктовые или древесные ноты.

Весенний аромат может не только свежо звучать, но и быть устойчивым, пишет В журнале. Некоторые духи содержат базовые ноты мускуса, амбры, сандала или ванили, которые закрепляют композицию на коже. Правильно подобранный аромат раскрывается постепенно, оставляя легкий и узнаваемый шлейф.

Какие духи приобрести на весну?

Giorgio Armani Si Intense

Парфюм окутан фруктово-цветочными нотами. Он открывается запахом сладкой черной смородины. В сердце парфюма – роза и эфирное масло даваны, а в базе – два вида ванили и черный чай. Преимуществом аромата является то, что он очень долго держится на коже.



Духи, которые подойдут на летнее время / Фото Pinterest

Prada Paradoxe

Весенний парфюм очень стойкий. Верхние ноты состоят из груши, мандарина и бергамота, а средние ноты – это цветок апельсина, жасмин самбак и эссенция нероли. Базовые ноты довершает ваниль, амбра, белый мускус и бензоин.



Ароматы на весну / Фото Pinterest

Givenchy L'Interdit

Композиция имеет цветочно-древесный характер. Аромат открывается букетом цветков апельсина, жасмина и туберозы, который дополняется землистой базой, состоящей из тонов ветивера и пачули. Парфюм имеет соблазнительный запах и долго остается на коже.



Духи, которые подойдут на летнее время / Фото Pinterest

Dior Rose N'Roses

Парфюм имеет свежий запах розы, поэтому идеально подходит на весеннюю пору. Аромат завершен бергамотом, цитрусовыми и белым мускусом.



Ароматы на весну / Фото Pinterest

TOM FORD Bitter Peach

Аромат содержит ноты апельсина, рома, ванили, сандалового дерева и горького апельсина. Эти духи имеют роскошный запах и являются достаточно стойкими. Они идеально подойдут для дневной или вечерней поры.



Духи, которые подойдут на летнее время / Фото Pinterest

Где нужно хранить духи?

Духи не стоит хранить в ванной комнате из-за влажности и перепадов температуры, которые могут повредить аромат, пишет Interia Kobieta. Рекомендуется хранить духи в темном, сухом и прохладном месте. Это может быть закрытый шкаф или ящик. В этих условиях духи будут держать долго свой аромат из-за отсутствия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.

