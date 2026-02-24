5 лучших парфюмов на весну: будут держаться весь день
- Для весны рекомендуют духи с цветочными, фруктовыми и древесными нотами, которые являются долговременными на коже.
- Популярные духи на весну включают Giorgio Armani Si Intense, Prada Paradoxe, Givenchy L'Interdit, Dior Rose N'Roses и TOM FORD Bitter Peach.
С наступлением весны можно отказаться от тяжелых зимних ароматов и заменить их легкими композициями. В типичных ароматах на летнее время содержатся цветочные ноты: жасмин, пион или роза. Однако популярность приобретают также сладкие фруктовые или древесные ноты.
Весенний аромат может не только свежо звучать, но и быть устойчивым, пишет В журнале. Некоторые духи содержат базовые ноты мускуса, амбры, сандала или ванили, которые закрепляют композицию на коже. Правильно подобранный аромат раскрывается постепенно, оставляя легкий и узнаваемый шлейф.
Какие духи приобрести на весну?
Giorgio Armani Si Intense
Парфюм окутан фруктово-цветочными нотами. Он открывается запахом сладкой черной смородины. В сердце парфюма – роза и эфирное масло даваны, а в базе – два вида ванили и черный чай. Преимуществом аромата является то, что он очень долго держится на коже.
Prada Paradoxe
Весенний парфюм очень стойкий. Верхние ноты состоят из груши, мандарина и бергамота, а средние ноты – это цветок апельсина, жасмин самбак и эссенция нероли. Базовые ноты довершает ваниль, амбра, белый мускус и бензоин.
Givenchy L'Interdit
Композиция имеет цветочно-древесный характер. Аромат открывается букетом цветков апельсина, жасмина и туберозы, который дополняется землистой базой, состоящей из тонов ветивера и пачули. Парфюм имеет соблазнительный запах и долго остается на коже.
Dior Rose N'Roses
Парфюм имеет свежий запах розы, поэтому идеально подходит на весеннюю пору. Аромат завершен бергамотом, цитрусовыми и белым мускусом.
TOM FORD Bitter Peach
Аромат содержит ноты апельсина, рома, ванили, сандалового дерева и горького апельсина. Эти духи имеют роскошный запах и являются достаточно стойкими. Они идеально подойдут для дневной или вечерней поры.
Где нужно хранить духи?
Духи не стоит хранить в ванной комнате из-за влажности и перепадов температуры, которые могут повредить аромат, пишет Interia Kobieta. Рекомендуется хранить духи в темном, сухом и прохладном месте. Это может быть закрытый шкаф или ящик. В этих условиях духи будут держать долго свой аромат из-за отсутствия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.
Частые вопросы
Какие базовые ноты помогают духам быть стойкими?
Базовые ноты мускуса, амбры, сандала или ванили помогают духам быть стойкими - они закрепляют композицию на коже.
Как долго держится аромат Giorgio Armani Si Intense?
Аромат Giorgio Armani Si Intense очень долго держится на коже благодаря своим базовым нотам, которые включают два вида ванили и черный чай.
Где рекомендуется хранить духи для сохранения аромата?
Духи рекомендуется хранить в темном, сухом и прохладном месте, таком как закрытый шкаф или ящик, чтобы сохранять аромат без воздействия солнечного света, искусственного освещения, влажности или колебаний температуры.