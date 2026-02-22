Значну частину доби люди проводять уві сні. В середньому дорослим для якісного відпочинку потрібно від 6 до 9 годин (може бути більше або менше, залежно від індивідуальних особливостей організму).

Венді Троксель – старший спеціаліст з поведінкового сну – наголосив: вкрай важливо, щоб під час відпочинку людина почувалася у безпеці і дозволила собі розслабитися. Забезпечити максимальний комфорт допоможе, зокрема, правильно підібрана постільна білизна.

Як вибрати найкомфортнішу для себе постільну білизну

Обираючи постільну білизну, варто зважати на індивідуальні потреби. Зокрема:

терморегуляцію: вночі частіше доводиться прокидатися від того, що холодно чи спекотно;

зріст – виробники відшивають комплекти постільної білизни різної довжини, щоб кожен почувався комфортно;

естетичні уподобання.

Одним з пріоритетних факторів при виборі постільної білизни є її матеріал. Тут також варто зважати на потреби свого організму, водночас є й універсальні поради, як-от вибір тканини, які допомагають підтримувати комфортну температуру та дозволяють шкірі дихати.



Постільна білизна впливає на настрій впродовж цілого дня / Фото Shutterstock

Які матеріали постільної білизни – найактуальніші сьогодні?

Бавовна

Одним з найпопулярніших матеріалів для постільної білизни є бавовна. Вона загалом вважається найпоширенішим натуральним волокном на планеті. Часто рекомендують обирати саме єгипетську бавовну, проте сировину, вирощену у США чи Південній Америці, також вважають якісною.

Бавовняна постільна білизна підійде для людей, які мешкають у різних кліматичних зонах. Вона підтримує тепло, дозволяє забезпечити якісну терморегуляцію та завдяки м’якій текстурі дарує приємні відчуття при контакті зі шкірою.

Обираючи серед бавовняних варіантів постільної білизни, варто звернути також увагу на якість ниток, тип плетіння, обробку бавовни. Варто зауважити, що більше ниток використано при плетінні, тим міцнішою є тканина.

Сатин

Часто у рекомендаціях також можна знайти постільну білизну з сатину. Сировиною для нього також найчастіше є бавовна, проте для створення використовується характерне плетіння. Завдяки поєднанню трьох ниток зверху та однієї нитки знизу, сатин вирізняється дуже м’якою та ніжною до шкіри текстурою.

Постільну білизну з сатину вважають універсальною: завдяки вмінню адаптуватися під температуру вона підійде як теплої, так і холодної погоди.



Якісний відпочинок дарує гарне самопочуття / Фото Shutterstock

Льон

Також входить до рейтингу найпопулярніших матеріалів для пошиття постільної білизни. Як сировину льон отримують з довгих волокон усередині стебел. Це допомагає створити ефект "вільної" тканини, яка чудово регулює рух повітря та ефективно мінімізує вологу.

Часто льон називають навіть міцнішим за бавовну, проте він має характерну, жорсткішу текстуру, яка стає ніжнішою у процесі використання (зокрема, після першого прання).

Суттєвою перевагою льону є також його гіпоалергенність. Він забезпечує комфорт у використанні людям, які страждають від подразнень шкіри.

Шовк

Шовкова постільна білизна вирізняється естетикою та приємними тактильними відчуттями. Зокрема, її цінують за гладкість, яка мінімізує процес тертя під час сну, що вважається корисним для шкіри і волосся. Завдяки ефекту прохолоди, шовкові комплекти чудово підійдуть для теплої погоди. Проте у холодні сезони актуальність також не втратиться: шовк добре утримує тепло.

Варто зауважити, що шовкова постільна білизна зазвичай коштує дорожче та вимагає особливої уваги до догляду.

Загалом оптимальним варіантом є зібрати принаймні маленьку колекцію постільної білизни. Адже іноді навіть улюблений колір та принт можуть суттєво покращити настрій.