Які 5 овочів варто посадити в горщиках на балконі: без грядок і теплиці
- На балконі можна вирощувати помідори чері, солодкий або чилі перець, балконні сорти огірків, редис, і листову зелень.
- Для підживлення овочів через 3 – 4 тижні після висадки використовують комплексне добриво з азотом, фосфором і калієм, зменшуючи дозування вдвічі, та рідкі органічні підживлення раз на 10 – 14 днів.
Балкон може давати врожай не гірший за дачну грядку. І у вас під рукою завжди будуть улюблені овочі!
Потрібен лише правильний вибір культур і місткий горщик, пише Оbi. Частина овочів чудово почувається в обмеженому просторі, якщо вистачає світла та регулярного поливу. Є п’ять варіантів, які дадуть гарний урожай навіть на балконі.
Які овочі можна садити на балконі?
Помідори чері – найпопулярніший вибір. Компактні кущі займають мінімум місця, а плодоносять рясно. Для одного куща достатньо горщика об’ємом від 5 – 7 літрів. Важливо забезпечити сонячне місце і підв’язку.
Солодкий перець добре росте в контейнерах середнього розміру. Йому потрібен легкий, поживний ґрунт і стабільне тепло. Навіть один кущ може дати десятки плодів за сезон!
Огірки балконних сортів формують короткі батоги й підходять для вертикального вирощування. Горщик має бути глибоким – не менше 8 – 10 літрів. Обов’язкова опора або сітка, інакше рослина лежатиме.
Редис – швидкий варіант для тих, хто хоче результат уже за 3 – 4 тижні. Він не потребує глибокої ємності, але ґрунт має бути пухким. Регулярний полив – без пересихання.
Листова зелень – салат, рукола, шпинат – ідеальні для невеликих контейнерів. Вони швидко сходять і дозволяють зрізати врожай кілька разів. Добре ростуть навіть на балконах із частковим затіненням.
Чим підживляти овочі на балконі?
У горщику запас поживних речовин обмежений. Через 3 – 4 тижні після висадки варто внести комплексне добриво для овочевих культур – з азотом, фосфором і калієм, пише Kadax.
Дозування зменшують удвічі від рекомендованого, щоб не "спалити" коріння. Для підтримки плодоношення підійдуть рідкі органічні підживлення – настій біогумусу або готові концентрати. Їх додають у воду раз на 10 – 14 днів. Додатково важливо слідкувати за дренажем. У горщику обов’язково мають бути отвори для відведення води і шар керамзиту на дні.
Які лайфхаки варто спробувати?
