13 февраля, 23:35
3

Какие 5 овощей стоит посадить в горшках на балконе: без грядок и теплицы

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • На балконе можно выращивать помидоры черри, сладкий или чили перец, балконные сорта огурцов, редис, и листовую зелень.
  • Для подкормки овощей через 3 – 4 недели после высадки используют комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием, уменьшая дозировку вдвое, и жидкие органические подкормки раз в 10 – 14 дней.

Балкон может давать урожай не хуже дачной грядки. И у вас под рукой всегда будут любимые овощи!

Нужен лишь правильный выбор культур и вместительный горшок, пишет ОЬі. Часть овощей прекрасно чувствует себя в ограниченном пространстве, если хватает света и регулярного полива. Есть пять вариантов, которые дадут хороший урожай даже на балконе.

Какие овощи можно сажать на балконе?

Помидоры черри – самый популярный выбор. Компактные кусты занимают минимум места, а плодоносят обильно. Для одного куста достаточно горшка объемом от 5 – 7 литров. Важно обеспечить солнечное место и подвязку.

Сладкий перец хорошо растет в контейнерах среднего размера. Ему нужен легкий, питательный грунт и стабильное тепло. Даже один куст может дать десятки плодов за сезон!

Даже на балконе можно собрать хороший урожай / Фото Unsplash

Огурцы балконных сортов формируют короткие плети и подходят для вертикального выращивания. Горшок должен быть глубоким – не менее 8 – 10 литров. Обязательна опора или сетка, иначе растение будет лежать.

Редис – быстрый вариант для тех, кто хочет результат уже через 3 – 4 недели. Он не требует глубокой емкости, но почва должна быть рыхлой. Регулярный полив – без пересыхания.

Листовая зелень – салат, руккола, шпинат – идеальны для небольших контейнеров. Они быстро всходят и позволяют срезать урожай несколько раз. Хорошо растут даже на балконах с частичным затенением.

Чем подкармливать овощи на балконе?

В горшке запас питательных веществ ограничен. Через 3 – 4 недели после высадки стоит внести комплексное удобрение для овощных культур – с азотом, фосфором и калием, пишет Kadax. 

Дозировку уменьшают вдвое от рекомендованной, чтобы не "сжечь" корни. Для поддержания плодоношения подойдут жидкие органические подкормки – настой биогумуса или готовые концентраты. Их добавляют в воду раз в 10 – 14 дней. Дополнительно важно следить за дренажем. В горшке обязательно должны быть отверстия для отвода воды и слой керамзита на дне.

Какие лайфхаки стоит попробовать?

