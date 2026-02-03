Ці квіти можна посадити на розсаду вже у лютому: повний список
- У лютому можна садити на розсаду петунію, лобелію, пеларгонію, шавлію блискучу, портулак великоквітковий, та гвоздику.
- Дворічні та багаторічні квіти, такі як дельфініум та фіалки триколірні, також можна висівати в цьому місяці.
Лютий вважається стартовим місяцем для вирощування квіткової розсади, особливо для тих рослин, яким потрібно багато часу для розвитку. Садівники радять вже братися за посів культур, якщо квіти плануєте висаджувати в ґрунт в середині травня.
Ранній посів дозволяє отримати міцну й добре сформовану розсаду, готову до пересаджування одразу після того, як ґрунт прогріється й мине загроза весняних приморозків, пише "Зелена садиба".
Які квіти можна садити вже в лютому?
Однорічники для вирощування в горщиках
- Петунія – одна з найулюбленіших квітів для балконів, терас та підвіконь. Посів починають вже після середини лютого, віддаючи перевагу дражованому чи стрічковому насінню.
- Лобелія – гарний вибір для яскравих квіткових композицій. Її висівають з середини місяця, забезпечуючи достатнє освітлення й помірний полив.
- Пеларгонія – ароматна рослина, яка добре росте в горщиках. Насіння можна висівати в середині лютого, попередньо змочивши його перед посівом.
Однорічники для відкритого ґрунту
- Шавлія блискуча – невибагливий та посухостійкий однорічник, який висівають з середини лютого.
- Портулак великоквітковий – добре переносить спеку й нестачу вологи. Посів проводять наприкінці місяця, щоб забезпечити тривале та рясне цвітіння.
- Гвоздика – сорт Шабо потребує раннього посіву. Варто посадити до кінця лютого, а інші різновиди можна сіяти пізніше.
У лютому вже можна сіяти квіти на розсаду / Фото Pexels
Дворічні та багаторічні квіти
- Дельфініум – ефектна рослина для створення вертикальних акцентів у саду. Посів проводять вже з середини лютого в окремі ємності, оскільки культура погано переносить пересаджування.
- Фіалки триколірні – насіння висівають наприкінці лютого, забезпечуючи хороше освітлення. Також треба намагатися уникати надмірного зволоження.
Які ще квіти можна посадити в лютому?
У лютому висівають ротики садові, вербену, геліотроп, целозію, довгоцвіт, цинії, чорнобривці, колеуси, бегонію вічноквітучу, люпин, корейську хризантему, лаванду вузьколисту, матіолу, флокси та дзвіночки.
Які рослини обрізати в лютому?
У лютому необхідно обрізати троянди, клематиси та буддлеї, пише Express. Це сприятимк стимуляції росту рослин у теплий сезон. Обрізка троянд і клематисів повинна бути обережною. Садівники радять уникати обрізання довгих пагонів у в'юнких троянд. Обрізати буддлеї варто в теплу погоду.
Що ще варто знати про рослини?
Фахівці рекомендують 5 рожевих кімнатних рослин для прикраси інтер'єру: антуріум, рожеве перо, рожеві орхідеї, кімнатні азалії та кімнатні троянди.
Хлорофітум та сансевієрія – найпростіші вазони для вирощування вдома, вони не вимагають складного догляду і добре переносять різні умови.
Часті питання
Які плюси раннього посіву квітів на розсаду?
Ранній посів дозволяє отримати міцну й добре сформовану розсаду, готову до пересаджування одразу після того, як ґрунт прогріється й мине загроза весняних приморозків.
Які однорічні квіти можна садити в горщиках у лютому?
У лютому можна висаджувати петунію, лобелію та пеларгонію. Петунія та лобелія висіваються з середини місяця, а пеларгонію — всередині лютого.
Які рослини рекомендується обрізати в лютому?
У лютому рекомендується обрізати троянди, клематиси та буддлеї. Це сприяє стимуляції росту рослин у теплий сезон — обрізка повинна бути обережною, зокрема для в'юнких троянд.