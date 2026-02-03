Ранний посев позволяет получить крепкую и хорошо сформированную рассаду, готовую к пересадке сразу после того, как почва прогреется и минует угроза весенних заморозков, пишет "Зеленая усадьба".

Какие цветы можно сажать уже в феврале?

Однолетники для выращивания в горшках

Петуния – одна из самых любимых цветов для балконов, террас и подоконников. Посев начинают уже после середины февраля, отдавая предпочтение дражированным или ленточным семенам.

Однолетники для открытого грунта

Шалфей блестящий – неприхотливый и засухоустойчивый однолетник, который высевают с середины февраля.

В феврале уже можно сеять цветы на рассаду / Фото Pexels

Двухлетние и многолетние цветы

Дельфиниум – эффектное растение для создания вертикальных акцентов в саду. Посев проводят уже с середины февраля в отдельные емкости, поскольку культура плохо переносит пересадку.

Какие еще цветы можно посадить в феврале?

В феврале высевают ротики садовые, вербену, гелиотроп, целозию, долгоцвет, циннии, бархатцы, колеусы, бегонию вечноцветущую, люпин, корейскую хризантему, лаванду узколистную, маттиолу, флоксы и колокольчики.

Какие растения обрезать в феврале?

В феврале необходимо обрезать розы, клематисы и буддлеи, пишет Express. Это способствует стимуляции роста растений в теплый сезон. Обрезка роз и клематисов должна быть осторожной. Садоводы советуют избегать обрезания длинных побегов у вьющихся роз. Обрезать буддлеи стоит в теплую погоду.

Что еще стоит знать о растениях?