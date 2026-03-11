Ці 3 види квітів притягують багатство: посадіть їх навесні
- Півонії, чорнобривці та нагідки асоціюються з багатством і добробутом, їх рекомендується садити біля дому для залучення позитивної енергії.
- Туї не радять садити біля будинку, оскільки вони можуть притягувати негативну енергію та підозрілих людей.
Згідно з народними віруваннями, певні рослини здатні приносити в дім добробут. Ще наші предки вірили, що посаджені квіти біля дому здатні притягнути успіх, фінансове благополуччя й гармонію.
Чимало рослин вважаються магнітом для залучення позитивної енергії, пише "Радіо Трек". Якщо за певними квітами доглядати впродовж цвітіння, то вони починають "працювати" на користь.
Читайте також "Правило олівця": спосіб обрізки гортензії, після якого кущ шалено росте
Які квіти приносять достаток?
Півонії
З давніх часів півонії асоціюються з багатством, достатком і розкішшю. Ці пишні квіти вважаються символом благополуччя й фінансового успіху. Їх варто висаджувати біля входу до двору чи поруч з будинком. Кажуть, що чим рясніше цвітуть півонії, тим більше достатку чекатиме на родину.
Півонії привертають успіх / Фото Pexels
Чорнобривці
Ці квіти досить часто садять на клумбах. Вони символізують домашній затишок і вважаються оберегом дому. За народними віруваннями, чорнобривці здатні захищати оселю від заздрощів та недобрих людей, а також притягувати в дім гроші та добробут. Найкраще висаджувати квіти біля воріт чи вздовж садових доріжок.
Нагідки (календула)
Нагідки теж пов’язують з достатком та фінансовим успіхом. У народі вірять, що ці квіти приносять в дім позитивну енергію й сприяють успіху у справах. За прикметами, якщо календула довго росте, то це може передвіщати приємні зміни в житті й прибуток.
А от біля дому не рекомендовано садити туї, пише "Еспресо". За народним повір’ям, туя біля будинку нібито може приносити нещастя й притягувати негативну енергію. Згідно з іншим повір’ям, дерево посаджене біля оселі, здатне притягувати до будинку підозрілих людей, які можуть завдати шкоду власникам помешкання.
Що ще варто прочитати садівникам?
Садівниця Тетяна Збінська з Житомирщини радить навесні оглянути хризантеми, провести санітарне обрізання та підживити рослини комплексними або азотними добривами.
Садівник Кевін Лі Джейкобс рекомендує використовувати газети для боротьби з бур'янами, блокуючи сонячне світло, яке необхідне для їх проростання.
Часті питання
Які рослини вважаються магнітом для залучення позитивної енергії?
Півонії, чорнобривці та нагідки вважаються рослинами, які залучають позитивну енергію та сприяють фінансовому успіху.
Чому півонії вважаються символом багатства та достатку?
Півонії асоціюються з розкішшю та благополуччям, і вважається, що їх рясне цвітіння приносить родині достаток.
Які рослини не рекомендується садити біля дому і чому?
Не рекомендовано садити туї біля дому, оскільки за народним повір'ям вони можуть притягувати негативну енергію та підозрілих людей.