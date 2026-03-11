Эти 3 вида цветов притягивают богатство: посадите их весной

Согласно народным верованиям, определенные растения способны приносить в дом благополучие. Еще наши предки верили, что посаженные цветы возле дома способны притянуть успех, финансовое благополучие и гармонию.

Многие растения считаются магнитом для привлечения положительной энергии, пишет "Радио Трек". Если за определенными цветами ухаживать в течение цветения, то они начинают "работать" на пользу.

Какие цветы приносят достаток?

Пионы

С давних времен пионы ассоциируются с богатством, достатком и роскошью. Эти пышные цветы считаются символом благополучия и финансового успеха. Их стоит высаживать у входа во двор или рядом с домом. Говорят, что чем обильнее цветут пионы, тем больше достатка ждет семью.



Пионы привлекают успех / Фото Pexels

Бархатцы

Эти цветы довольно часто сажают на клумбах. Они символизируют домашний уют и считаются оберегом дома. По народным верованиям, бархатцы способны защищать дом от зависти и недобрых людей, а также притягивать в дом деньги и благосостояние. Лучше всего высаживать цветы у ворот или вдоль садовых дорожек.

Ноготки (календула)

Ноготки тоже связывают с достатком и финансовым успехом. В народе верят, что эти цветы приносят в дом положительную энергию и способствуют успеху в делах. По приметам, если календула долго растет, то это может предвещать приятные изменения в жизни и прибыль.

А вот возле дома не рекомендуется сажать туи, пишет "Эспрессо". По народному поверью, туя возле дома якобы может приносить несчастье и притягивать негативную энергию. Согласно другому поверью, дерево посажено возле дома, способно притягивать к дому подозрительных людей, которые могут нанести вред владельцам помещения.

