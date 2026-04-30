5 квітів, які варто посадити у травні: будуть цвісти аж до жовтня
- У травні можна посадити цинії, васильки, соняшники, петунії та герань, які цвітуть до жовтня.
- Ці квіти потребують сонячного місця, родючого ґрунту та мінімального догляду, як полив і видалення відцвілих квітів.
Травень – вдалий місяць для посадки квітів у саду чи на балконі. Погода вже стає стабільно теплою, тому рослини добре приймуться у відкритому ґрунті чи контейнерах.
Зараз вже активно закладається основа літнього цвітіння, тому правильно підібрані квіти, висаджені у травні, здатні тішити око аж до осені, пише Gardeners World.
Садівники назвали кілька особливо вдалих варіантів, які добре приживаються, швидко ростуть і не вимагають дуже складного догляду.
Які квіти посадити у травні?
Цинії
Ці квіти стануть чудовим вибором для горщиків. Цинії походять з Мексики, тому дуже люблять сонце і тепло.
Також висівати їх можна просто у відкритий ґрунт. Вже з середини літа вони потішать цвітінням, яке триватиме аж до жовтня. Насіння варто висівати у вологий, добре підготовлений ґрунт і злегка присипати шаром компосту. Квіти себе однаково добре почувають на клумбах чи в контейнерах.
Квіти, які можна садити у травні / Фото Pinterest
Васильки
Однорічні польові квіти можна виростити навіть без великого досвіду. Вони швидко ростуть і прикрашають сад яскравими синіми чи фіолетовими квітами.
Перед сіянням треба трохи розпушити землю. Васильки теж добре підходять для горщиків, люблять сонячні місця й добре дренований ґрунт. Догляд за ними мінімальний – лише іноді потрібно прибирати відцвілі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння. Перші квіти після посадки з’являються через 10 тижнів.
Соняшники
Висівати соняшники можна хоч вже у відкритий ґрунт чи навіть в горщики з подальшою пересадкою. Ці квіти потребують сонячного місця з родючим ґрунтом.
Часто соняшникам потрібна опора, особливо якщо вони виростають високими. Регулярний полив і підживлення допомагають їм рости міцними і здоровими. Цвітіння традиційно триває з кінця літа і до початку осені.
Петунії
Ніжні декоративні рослини висаджують у відкритий ґрунт чи підвісні кошики на балконі. Цвітуть ці квіти різними кольорами аж до осені.
Петунії потребують сонячного місця, захисту від сильного вітру та поживного ґрунту. Особливо важливим є регулярний полив. Зволожувати рослини потрібно зранку чи ввечері.
Герань
Рослина вважається однією з найпростіших у догляді. Квіти однаково добре ростуть у відкритому ґрунті чи в контейнерах. Найкраще вони ростуть на сонячних ділянках у добре дренованому ґрунті.
Найкраще розвиваються квіти у нейтральному чи слаболужному середовищі. Протягом літа квіти треба поливати, а також видаляти відцвілі суцвіття, щоб стимулювати нове цвітіння.
Також на ділянці можна посадити дельфініуми, пише Interia Kobiaeta. Садовий дельфініум цвіте від червня до серпня і може зацвісти вдруге у вересні при правильному догляді. Рослина добре переносить морози, посуху, і потребує мінімального догляду, але вимагає сонячного місця та дренованого ґрунту для успішного росту.
