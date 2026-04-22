Дачники найчастіше рекомендують подрібнену шкаралупу посипати на грядках чи в клумбах, а часом застосовувати й для кімнатних рослин, пише Martha Stewart.

Чи корисна шкаралупа для кімнатних рослин?

Річ у тому, що шкаралупа для кімнатних рослин має низьку ефективність. На це є певне пояснення. Домашні вазони ростуть в закритому середовищі, де не має природних процесів – дощу, активної роботи мікроорганізмів чи природного розкладання органіки.

Через це шкаралупа просто не встигає достатньо швидко розкластися, щоб дати відчутний ефект як добриво.

Вона не може замінити повноцінне добриво й не дає швидкого ефекту, тому розглядати її як основне джерело все ж таки не варто. Крім того, існують ще й деякі ризики. Якщо шкаралупа залишається вологою на поверхні ґрунту, то це може сприяти появі плісняви й навіть привабити шкідників.

Однак шкаралупа все ж таки має певні переваги. У ній міститься кальцій, який є досить важливим для розвитку рослин. Також її інколи використовують для покращення структури ґрунту, щоб він став пухким й краще пропускав воду і повітря.



Шкаралупа не завжди підходить кімнатним рослинам / Фото Pexels

Та якщо хочеться хоч трішки її використати, то потрібно зробити правильну підготовку. Спочатку шкаралупу промивають й висушують. Дехто навіть прогріває її у духовці на низькій температурі, щоб знезаразити.

Тоді шкаралупу треба максимально подрібнити й додати невелику кількість ґрунтової суміші. Також можна зробити настрій. Потрібно лише подрібнену шкаралупу залити водою й залишити на 1 – 2 доби, а тоді використовувати цю воду для поливу як легку підживку.

Підживлення зі шкаралупи може змінити рівень кислотності ґрунту, роблячи його нейтральним чи лужним, тому потрібно використовувати добриво лише для тих рослин, яким підходить саме такий тип ґрунту. Таке підживлення не варто використовувати для африканських фіалок, папоротей чи бегоній.

Навесні шкаралупа від яєць особливо корисна на грядках, оскільки відлякує слимаків та заважає їм потрапити до рослин, пише Gardening Know How. Достатньо лише розкинути її на ділянках, де можуть повзати слимаки.

