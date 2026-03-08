Відома господиня й садівниця Марта Стюарт розповіла про кілька фруктових дерев, які варто обирати новачкам і досвідченим садівникам, оскільки ці види зарекомендували себе найкраще.

Які фруктові дерева варто посадити?

Груші Кіффера

Перевага груш у тому, що вони добре адаптуються до різних кліматичних умов та здатні витримувати холод краще за інші фруктові дерева. Окрім того, груші дають доволі хороший урожай. Щоб отримати швидше урожай, варто лише купити більш зрілу грушу. Груші сорту Кіффера здатні самозапилюватися, тому добре підходять для новачків.

Умови вирощування: повне сонце, вологий, кислий, добре дренований ґрунт. Поливати треба щонайменше тричі на тиждень.

Колоновидна яблуня

Цей сорт яблунь займає мінімум простору, тому ідеально підходять для невеликих садів. Вони компактні, тому полегшують обрізку й боротьбу зі шкідниками. Такі дерева починають плодоносити через 2 – 4 роки після посадки, а вирощувати їх можна навіть в горщиках на відкритому повітрі.

Умови вирощування: повне або часткове сонце, багатий, добре дренований ґрунт. Поливати потрібно постійно, доки не яблуня не вкоріниться.

Чиказьке фігове дерево

Інжир відомий своєю стійкістю до хвороб й здатністю самозапилюватися. Він може рости в різних кліматичних умовах і добре почувається в тепліших регіонах. Після вкорінення дерево добре переносить посуху й потребує мінімальної обрізки й досить швидко росте.Якщо місця на ділянці мало, то інжир можна вирощувати навіть у контейнерах.

Умови вирощування: повне сонце, добре дренований ґрунт, кислий ґрунт, регулярний полив для приживлення.



Сливове дерево

Сливові дерева добре пристосовуються до різних кліматичних умов. Більшість сортів зовсім не потребують складного догляду й вимагають менше обрізки, ніж багато інших фруктових дерев. Після посадки сливи почнуть плодоносити вже через 3 – 5 років.

Умови вирощування: повне сонце, добре дренований ґрунт, піщаний чи суглинистий ґрунт, регулярний полив до приживлення.

Лимонне дерево Мейєра

Ці дерева рекомендують тим, хто хоче вирощувати фруктові дерева у приміщенні. Компактні рослини добре ростуть у великих контейнерах й здатні перебувати в приміщенні протягом року. У теплу пору їх можна тримати на вулиці, а взимку заносити в дім.

За належного догляду дерево почне плодоносити приблизно через 2 роки чи навіть раніше, якщо саджанець щеплений від зрілої рослини. Для вирощування вдома рослину варто поставити біля південного вікна. У приміщенні дерево виглядає досить декоративно, тож додасть шарму будь-якій кімнаті.

Умови вирощування: повне, пряме сонячне світло, добре дренований, суглинний ґрунт. Поливати варто рясно, але не часто.

