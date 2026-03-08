Известная хозяйка и садовница Марта Стюарт рассказала о нескольких фруктовых деревьев, которые стоит выбирать новичкам и опытным садоводам, поскольку эти виды зарекомендовали себя лучше всего.

Какие фруктовые деревья стоит посадить?

Груши Киффера

Преимущество груш в том, что они хорошо адаптируются к различным климатическим условиям и способны выдерживать холод лучше других фруктовых деревьев. Кроме того, груши дают довольно хороший урожай. Чтобы получить быстрее урожай, стоит только купить более зрелую грушу. Груши сорта Киффера способны самоопыляться, поэтому хорошо подходят для новичков.

Условия выращивания: полное солнце, влажный, кислый, хорошо дренированный грунт. Поливать надо минимум трижды в неделю.

Колоновидная яблоня

Этот сорт яблонь занимает минимум пространства, поэтому идеально подходят для небольших садов. Они компактные, поэтому облегчают обрезку и борьбу с вредителями. Такие деревья начинают плодоносить через 2 – 4 года после посадки, а выращивать их можно даже в горшках на открытом воздухе.

Условия выращивания: полное или частичное солнце, богатый, хорошо дренированный грунт. Поливать нужно постоянно, пока не яблоня не укоренится.

Чикагское фиговое дерево

Инжир известен своей устойчивостью к болезням и способностью самоопыляться. Он может расти в разных климатических условиях и хорошо чувствует себя в более теплых регионах. После укоренения дерево хорошо переносит засуху и требует минимальной обрезки и достаточно быстро растет. Если места на участке мало, то инжир можно выращивать даже в контейнерах.

Условия выращивания: полное солнце, хорошо дренированная почва, кислая почва, регулярный полив для приживления.



Инжир легкий в выращивании / Фото Pexels

Сливовое дерево

Сливовые деревья хорошо приспосабливаются к различным климатическим условиям. Большинство сортов совсем не требуют сложного ухода и требуют меньше обрезки, чем многие другие фруктовые деревья. После посадки сливы начнут плодоносить уже через 3 – 5 лет.

Условия выращивания: полное солнце, хорошо дренированная почва, песчаный или суглинистый грунт, регулярный полив до приживления.

Лимонное дерево Мейера

Эти деревья рекомендуют тем, кто хочет выращивать фруктовые деревья в помещении. Компактные растения хорошо растут в больших контейнерах и способны находиться в помещении в течение года. В теплое время их можно держать на улице, а зимой заносить в дом.

При надлежащем уходе дерево начнет плодоносить примерно через 2 года или даже раньше, если саженец привит от зрелого растения. Для выращивания дома растение следует поставить у южного окна. В помещении дерево выглядит достаточно декоративно, поэтому придаст шарма любой комнате.

Условия выращивания: полное, прямой солнечный свет, хорошо дренированный, суглинистый грунт. Поливать стоит обильно, но не часто.

