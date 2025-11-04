Коли садити цибулю на зиму: сприятливі дні в листопаді

Цибулю зимових сортів можна садити на грядках навіть у листопаді. Дачники часто садять озиму цибулю, щоб отримати овочі на місяць швидше від весняних посадок.

Для якісної посадки цибулі, потрібно обрати відповідну грядку, пише 24 Канал. Її треба глибоко перекопати й додати перегній та мінеральне добриво. На один квадратний метр підійде 1,5 відра перегною.

Читайте також Місячний календар городника на листопад: ось що можна робити в останній місяць осені

Садити цибулю варто на тій ділянці, де раніше росли помідори, бобові, огірки чи гарбузи. Не можна садити цибулю після буряка, моркви та часнику. Дачники перед посадкою обробляють цибулини в слабкому розчині марганцівки приблизно 15 хвилин.

Кілька цих порад забезпечать поживне середовище для цибулі й зменшать ризик ймовірних хвороб.

Коли садити цибулю у листопаді?

Садити цибулю варто приблизно за місяць до морозів. Якщо температура опустилася до 5 градусів тепла й утримується так кілька днів, то це якраз вдалий час для посадки. Якщо посадити цибулю занадто рано, то цибулини почнуть проростати занадто швидко, якщо ж пізніше – сіянка не встигне вкоренитися.



Цибулю садять згідно місячному календарю / Фото Pexels

Багато дачників звертаються до посівного календаря, тож далі розповімо про найкращі дати для посадки в останній місяць осені.

За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;

Повня: 5 листопада;

Спадний Місяць: 6 – 19 листопада;

Молодик: 20 листопада.

З кореневою системою й посадками рослин найкраще працювати у Спадний Місяць, тому цибулю найкраще висадити з 6 по 19 листопада.

Восени можна посадити навіть картоплю, пише Martha Stewart. Осінню посадку картоплі можна здійснити в теплих парниках. Для посадки треба вибрати родючий ґрунт, перекопати землю, додати перегній і деревний попіл, а після посадки забезпечити регулярний полив і підгортання паростків.

Які ще лайфхаки треба знати?