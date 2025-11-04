Коли садити цибулю на зиму: сприятливі дні в листопаді
- Цибулю зимових сортів слід садити приблизно за місяць до морозів, коли температура близько 5 градусів тепла.
- Найкращі дати для посадки цибулі за місячним календарем листопада 2025 року - з 6 по 19 листопада на Спадний Місяць.
Цибулю зимових сортів можна садити на грядках навіть у листопаді. Дачники часто садять озиму цибулю, щоб отримати овочі на місяць швидше від весняних посадок.
Для якісної посадки цибулі, потрібно обрати відповідну грядку, пише 24 Канал. Її треба глибоко перекопати й додати перегній та мінеральне добриво. На один квадратний метр підійде 1,5 відра перегною.
Садити цибулю варто на тій ділянці, де раніше росли помідори, бобові, огірки чи гарбузи. Не можна садити цибулю після буряка, моркви та часнику. Дачники перед посадкою обробляють цибулини в слабкому розчині марганцівки приблизно 15 хвилин.
Кілька цих порад забезпечать поживне середовище для цибулі й зменшать ризик ймовірних хвороб.
Коли садити цибулю у листопаді?
Садити цибулю варто приблизно за місяць до морозів. Якщо температура опустилася до 5 градусів тепла й утримується так кілька днів, то це якраз вдалий час для посадки. Якщо посадити цибулю занадто рано, то цибулини почнуть проростати занадто швидко, якщо ж пізніше – сіянка не встигне вкоренитися.
Цибулю садять згідно місячному календарю / Фото Pexels
Багато дачників звертаються до посівного календаря, тож далі розповімо про найкращі дати для посадки в останній місяць осені.
За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;
- Повня: 5 листопада;
- Спадний Місяць: 6 – 19 листопада;
- Молодик: 20 листопада.
З кореневою системою й посадками рослин найкраще працювати у Спадний Місяць, тому цибулю найкраще висадити з 6 по 19 листопада.
Восени можна посадити навіть картоплю, пише Martha Stewart. Осінню посадку картоплі можна здійснити в теплих парниках. Для посадки треба вибрати родючий ґрунт, перекопати землю, додати перегній і деревний попіл, а після посадки забезпечити регулярний полив і підгортання паростків.
Які ще лайфхаки треба знати?
Для тривалого зберігання буряка слід вибирати цілі, неушкоджені коренеплоди середнього розміру, обрізати листя, залишаючи невеликі хвостики, та не мити землю.
Часник рекомендується садити з середини осені до заморозків на добре дренованій ділянці під прямими сонячними променями
Часті питання
Як правильно підготувати грядку для посадки цибулі?
Для якісної посадки цибулі варто обрати відповідну грядку — глибоко перекопати її та додати перегній і мінеральне добриво. На один квадратний метр підходить 1,5 відра перегною.
Які попередники підходять для посадки цибулі?
Садити цибулю слід на тій ділянці, де раніше росли помідори, бобові, огірки чи гарбузи. Не варто садити цибулю після буряка, моркви та часнику.
Які найкращі дати для посадки цибулі в листопаді за місячним календарем?
За місячним календарем найкраще висаджувати цибулю на Спадний Місяць — з 6 по 19 листопада.