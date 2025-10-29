Місячний календар городника є дуже важливим для кожного дачника, бо допомагає не забути про важливі справи, які потрібно зробити, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.
Листопад є вже пізнім місяцем, тож більшість аграрних робіт завершені. Рослини перебувають у спокої, а ґрунт може промерзати. У місячному календарі виділяють фази Місяця й по ньому вже орієнтуються. Коли Місяць росте, то краще працювати з надземними частинами, а коли спадає – з кореневою системою.
За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;
- Повня: 5 листопада;
- Спадний Місяць: 6 – 19 листопада;
- Молодик: 20 листопада.
Календар городника на листопад / Фото Pexels
У які дні можна працювати на городі у листопаді?
1 – 2 листопада – у цей час можна збирати опале листя та очищувати ділянку від опалих гілок з дерев. Також дозволено перекопувати пусті грядки.
2 – 5 листопада – дозволяється садити озимі культури (цибулю та часник) та обробляти сад і город від хвороб та шкідників.
6 – 7 листопада – продовжуйте посадку озимих культур та доглядайте за рослинами.
8 – 9 листопада – перекопуйте грядки, вносьте перегній та компост, а також видаляйте бур’яни.
10 – 11 листопада – у ці дні можна садити цибулинні квіти тюльпани чи дзвіночки.
12 – 13 листопада – час підходить для утеплення рослин й підготовку до зими.
14 – 15 листопада – можна сіяти озимі коренеплоди: моркву, буряк, редиску.
16 листопада – день пасивний для робіт на городі, тому краще нічого серйозного не робити.
17 листопада – перекопайте грядки, якщо ґрунт ще не замерз та укрийте від сильного вітру квіти.
18 – 20 листопада – дозволені всі роботи, але не можна застосовувати сильні хімікати.
21 – 27 листопада – підготовка рослин до зими, помірне підживлення та мульчування.
28 – 30 листопада – можна робити будь-які роботи, але слід бути обачними з коренями.
Ці кілька простих порад допоможуть орієнтуватися у місячному календарі й розуміти, що за чим можна робити на городі.
Що ще радять місячні календарі на листопад?
У листопаді 2025 року найкращими днями для стрижки волосся є періоди зростаючого Місяця (1-4, 21-30 листопада) та повні (5 листопада).
Сприятливі дні для фарбування волосся в листопаді: 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24.
Найкращий час для манікюру – зростаючий Місяць, а Молодик не підходить для процедур, краще займатися домашнім доглядом за нігтями.