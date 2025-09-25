Часник можна садити вже з середини осені й аж до заморозків, пише 24 Канал з посиланням на Good Housekeeping. Традиційно місяць посадок завершується до кінця листопада, бо часто в останній місяць осені може випасти навіть сніг.

Як садити часник восени?

Часник рекомендовано садити під прямими сонячними променями. Це місце має отримувати сонячне світло 6 годин на день. Часник не любить рости на вологому ґрунті, тому подбайте за те, щоб ділянка була добре дренованою.

Для посадки потрібно викопати яку від 10 до 15 сантиметрів. Далі розбийте головку на зубчики, залишивши на кожному з них оболонку. Зубчик потрібно помістити в ямку гострим кінцем, засипати землею й утрамбувати. Після посадки ділянку треба полити.



Часник садять до морозів / Фото Pexels

Вже навесні будуть помітними зелені пагони. Тоді їх потрібно буде підживити добривом. У дуже суху осінню погоду часник час від часу варто поливати. Навесні ділянку треба очищати від бур’янів, оскільки вони здатні забирати вологу рослин.

Збирати посаджений часник можна вже наприкінці весни чи на початку літа. Зберігати його потрібно в темному та прохолодному місці. Фахівці радять тримати зубчики в банці, а головки – в контейнері. А ще наші бабусі колись заплітали часник. Завдяки такому методу він буде зберігатися від 4 до 6 місяців.

На ютуб-каналі "Все своє" городник розповів, що часник ще можна зберігати на горищі, накривши головки мішками. Найкраще, якщо там буде сухо й прохолодно.

