Когда сажать лук на зиму: благоприятные дни в ноябре
- Лук зимних сортов следует сажать примерно за месяц до морозов, когда температура около 5 градусов тепла.
- Самые лучшие даты для посадки лука по лунному календарю ноября 2025 года - с 6 по 19 ноября на убывающую Луну.
Лук зимних сортов можно сажать на грядках даже в ноябре. Дачники часто сажают озимый лук, чтобы получить овощи на месяц быстрее весенних посадок.
Для качественной посадки лука, нужно выбрать соответствующую грядку, пишет 24 Канал. Ее надо глубоко перекопать и добавить перегной и минеральное удобрение. На один квадратный метр подойдет 1,5 ведра перегноя.
Сажать лук стоит на том участке, где раньше росли помидоры, бобовые, огурцы или тыквы. Нельзя сажать лук после свеклы, моркови и чеснока. Дачники перед посадкой обрабатывают луковицы в слабом растворе марганцовки примерно 15 минут.
Несколько этих советов обеспечат питательную среду для лука и уменьшат риск возможных болезней.
Когда сажать лук в ноябре?
Сажать лук стоит примерно за месяц до морозов. Если температура опустилась до 5 градусов тепла и удерживается так несколько дней, то это как раз удачное время для посадки. Если посадить лук слишком рано, то луковицы начнут прорастать слишком быстро, если же позже – севок не успеет укорениться.
Лук сажают согласно лунному календарю / Фото Pexels
Многие дачники обращаются к посевному календарю, поэтому далее расскажем о лучших датах для посадки в последний месяц осени.
По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;
- Полнолуние: 5 ноября;
- Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;
- Новолуние: 20 ноября.
С корневой системой и посадками растений лучше всего работать в убывающую Луну, поэтому лук лучше всего высадить с 6 по 19 ноября.
Осенью можно посадить даже картофель, пишет Martha Stewart. Осеннюю посадку картофеля можно осуществить в теплых парниках. Для посадки надо выбрать плодородную почву, перекопать землю, добавить перегной и древесную золу, а после посадки обеспечить регулярный полив и окучивание ростков.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Для длительного хранения свеклы следует выбирать целые, неповрежденные корнеплоды среднего размера, обрезать листья, оставляя небольшие хвостики, и не мыть землю.
Чеснок рекомендуется сажать с середины осени до заморозков с середины осени до заморозков на хорошо дренированном участке под прямыми солнечными лучами
