Когда сажать лук на зиму: благоприятные дни в ноябре

Лук зимних сортов можно сажать на грядках даже в ноябре. Дачники часто сажают озимый лук, чтобы получить овощи на месяц быстрее весенних посадок.

Для качественной посадки лука, нужно выбрать соответствующую грядку, пишет 24 Канал. Ее надо глубоко перекопать и добавить перегной и минеральное удобрение. На один квадратный метр подойдет 1,5 ведра перегноя.

Сажать лук стоит на том участке, где раньше росли помидоры, бобовые, огурцы или тыквы. Нельзя сажать лук после свеклы, моркови и чеснока. Дачники перед посадкой обрабатывают луковицы в слабом растворе марганцовки примерно 15 минут.

Несколько этих советов обеспечат питательную среду для лука и уменьшат риск возможных болезней.

Когда сажать лук в ноябре?

Сажать лук стоит примерно за месяц до морозов. Если температура опустилась до 5 градусов тепла и удерживается так несколько дней, то это как раз удачное время для посадки. Если посадить лук слишком рано, то луковицы начнут прорастать слишком быстро, если же позже – севок не успеет укорениться.



Лук сажают согласно лунному календарю / Фото Pexels

Многие дачники обращаются к посевному календарю, поэтому далее расскажем о лучших датах для посадки в последний месяц осени.

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;

Полнолуние: 5 ноября;

Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;

Новолуние: 20 ноября.

С корневой системой и посадками растений лучше всего работать в убывающую Луну, поэтому лук лучше всего высадить с 6 по 19 ноября.

Осенью можно посадить даже картофель, пишет Martha Stewart. Осеннюю посадку картофеля можно осуществить в теплых парниках. Для посадки надо выбрать плодородную почву, перекопать землю, добавить перегной и древесную золу, а после посадки обеспечить регулярный полив и окучивание ростков.

Какие еще лайфхаки надо знать?