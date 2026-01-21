Морозильна камера може стати справжнім порятунком для хліба, дозволяючи його зберігати тривалий час з можливістю розморозити в будь-який момент, пише Real Simple.

Як правильно заморозити хліб?

Якщо ви придбали велику упаковку нарізаного хліба й розумієте, що не з’їсте його одразу, то краще певну частину покласти в морозилку. Дехто зберігає хліб в холодильнику, але це лише прискорює процес черствіння. Та для того, щоб хліб не втратив структуру й смак, його треба правильно запакувати.

Перш за все потрібно мінімізувати контакт хліба з повітрям. Хліб варто щільно загорнути у кілька шарів харчової плівки й додатково обгорнути фольгою чи покласти в спеціальний пакет для заморожування із застібкою.



Хліб може залишатися свіжим 3 місяці / Фото Pexels

Заморожений хліб можна використовувати впродовж трьох місяців. За цей час він не втратить ні смаку, ні текстури. Розморожувати хліб дуже просто. Цілий буханець можна залишити при кімнатній температурі, тож за годину він повністю відтане.

Щоб повернути хлібу свіжість, його достатньо поставити у духовку на 10 хвилин при температурі 175 градусів. Для швидкого розморожування кількох скибок хліба, достатньо загорнути їх у трохи вологий паперовий рушник, підігріти у мікрохвильовці 30 – 45 секунд, щоб хліб знову став м’яким та приємним на смак.

Де потрібно зберігати хліб?

Ще наші бабусі використовували цей метод, який вважається найнадійнішим, пише RMF 24. Про нього мало хто знає, але це – чистий кухонний рушник. Бавовна чи льон здатні поглинати надлишкову вологу, не перекриваючи доступ до повітря. Завдяки цьому методу хліб залишиться свіжим довше, не пересихаючи й не пліснявіючи.

У пригоді також стануть тканинні мішечки для хліба. Можна ставити буханку в дерев’яну хлібницю чи контейнер з вентиляційними отворами. У таких ємностях хліб збереже свій смак та аромат на кілька днів довше.

Які ще лайфхаки варто знати?