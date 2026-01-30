Є певні рослини, які здатні створити тріщини в стінах, пошкодити тротуар чи навіть фундамент, пише Express. Саме тому варто відмовитися від посадки певних рослин, оскільки вони становлять загрозу для будинку.

Читайте також Орхідею вже пора пересадити: зверніть увагу на ці непомітні ознаки

Які рослини не варто садити біля дому?

Кипарис Лейланда

Цей живопліт росте дуже швидко й може досягати від 30 до 40 метрів у висоту. Потужна коренева система активно висмоктує вологу з ґрунту, тому через пересихання землі будівля може просідати: з’являться тріщини у стінах, перекосяться вікна та двері.

Гліцинія

Садівники люблять зелені ліани гліцинії з фіолетовими квітами, але якщо за рослиною не доглядати, то вона здатна нашкодити будинку. Вона руйнує черепицю та може забити дренаж. Дерев’яні пагони можуть проникнути в дрібні тріщини, через які волога потрапить всередину стін та спричинить вогкість та плісняву.



Гліцинію не варто садити біля дому / Фото Pexels

Хвощ польовий

Глибоке коріння хвоща здатне проростати крізь асфальт, плитку та бруківку, а також проникати в каналізаційні труби. Навіть після видалення він може знову з’явитися під землею. Вивести його дуже складно, тому краще не садити.

Дерево небесне

Ця рослина становить серйозну загрозу для будівель. Її агресивне коріння здатне руйнувати фундаменти, підіймати труби та ламати тротуари. Видалення ускладнюється ще й тим, що дерева активно розмножуються кореневими відростками – нові пагони можуть з’явитися далеко від основного стовбура.

Які рослини можна садити навесні?

Базилік, лаванда, ехінацея, півонії та розмарин є рослинами, що символізують успіх і достаток, пише Gardening Know How. Січень підходить для посадки помідорів, цибулі, шпинату, броколі, гороху, перцю, руколи, редису та гірчиці салатної. Також можна вирощувати на підвіконні цибулю.

Які ще поради варто знати?