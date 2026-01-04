Це шедевр: як подати сир камамбер до столу у вигляді сніжинки

Новорічні свята завжди супроводжуються приходом гостей, тому їх хочеться потішити чимось цікавим та смачненьким. Часто на стіл ми ставимо усілякі закуски, тому радимо особливу увагу звернути на сир.

Одним із головних трендів цього року є сніжинка з камамберу, яка вже встигла підкорити соцмережі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Зузани Бергерової.

Як зробити сніжинку з камамберу?

Чеська блогерка показала, як цікаво круглий сир можна перетворити на святковий акцент, який обов’язково захочеться спробувати. Потрібно лише повторити кілька простих рухів ножем, щоб сир став ідеальним доповненням до столу в новорічні свята.

Красива подача й незвичні деталі зараз дуже популярні в гастрономії, тож кожна господинька хоче здивувати гостей подачею. Частиною столу вже давно стали красиві сирні нарізки, а от камамбер тепер не треба нарізати кубиками.

Потрібно лише розрізати круглий сир на 8 рівних шматків, як торт. Далі кожен шматок треба поділити на три менші частини, а тоді розсунути кожен шматок так, щоб створити візерунок сніжинки. Така витончена композиція одразу приверне увагу.

Для красивого вигляду таку сніжинку можна довершити гілочками зеленого розмарину, що схожі на гілочки ялинки. Також можна додати жовті й червоні чері, які виглядають наче іграшкові кульки. До сиру добре пасуватиме мед, джем чи журавлиний соус. Окрім того, з сиром часто поєднують різні гори й виноград.

Як зробити сніжинку з камамберу: дивіться відео

До слова, молоко не можна зберігати у дверцятах холодильника, оскільки це найтепліша зона з постійними коливаннями температури, пише Mirror. Найкраще місце для зберігання молока – центральна поличка холодильника, де температура стабільна та холодна, ідеально від 3 до 4 градусів тепла.

