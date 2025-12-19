Всіма секретами поділиться The Spruce, передає 24 Канал.

Який спосіб допоможе у розмноженні герані?

Замість звичного укорінення живців у воді чи ґрунті, українські квітникарі радять метод "у пакеті", що створює ідеальний мікроклімат для утворення коренів і значно спрощує процес без частого поливу чи додаткових турбот.

За цим методом живці герані нарізають зі здорового куща довжиною приблизно 15 сантиметрів, очищають нижнє листя і встромляють у вологий субстрат із торфу та перліту, а потім щільно закривають у поліетиленовий пакет. Усередині завдяки високій вологості створюється "домашній парник", в якому коріння формується вже за кілька тижнів без додаткового поливу.

Експерти рекомендують ставити пакети у світле, але не під прямі сонячні промені місце з температурою близько 18 градусів, а після появи коренів висаджувати кілька живців разом у великий горщик – так можна отримати щільний, пишний кущ, який навесні рясно зацвіте.

Як герань цвіте взимку?

У блозі Martha Stewart пише, що взимку герань може цвісти, якщо забезпечити їй достатнє світло, помірну температуру та правильний догляд: рослину варто ставити на сонячне підвіконня або досвічувати фітолампами,

підтримувати температуру близько 15 – 20 градусів,

поливати помірно, не допускаючи перезволоження ґрунту,

підживлювати раз на місяць добривом для квітучих рослин,

обрізати відцвілі квітконоси для стимуляції появи нових бутонів,

Саме за таких умов навіть взимку герань здатна радувати яскравими квітами.

Як зробити так, щоб герань цвіла цілий рік?

Раніше ми писали, що для найкращого цвітіння герані необхідно 4 – 6 годин сонячного світла на день і своєчасний полив, щоб запобігти пересиханню ґрунту. Регулярне обрізання зайвих пагонів допомагає стимулювати здоровий ріст нових бутонів і підвищує якість цвітіння. Герань потребує добре дренованого ґрунту; додавання органічних матеріалів може покращити дренаж і сприяти кращому цвітінню.