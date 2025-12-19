Всіма секретами поділиться The Spruce, передає 24 Канал.
Який спосіб допоможе у розмноженні герані?
Замість звичного укорінення живців у воді чи ґрунті, українські квітникарі радять метод "у пакеті", що створює ідеальний мікроклімат для утворення коренів і значно спрощує процес без частого поливу чи додаткових турбот.
За цим методом живці герані нарізають зі здорового куща довжиною приблизно 15 сантиметрів, очищають нижнє листя і встромляють у вологий субстрат із торфу та перліту, а потім щільно закривають у поліетиленовий пакет. Усередині завдяки високій вологості створюється "домашній парник", в якому коріння формується вже за кілька тижнів без додаткового поливу.
Експерти рекомендують ставити пакети у світле, але не під прямі сонячні промені місце з температурою близько 18 градусів, а після появи коренів висаджувати кілька живців разом у великий горщик – так можна отримати щільний, пишний кущ, який навесні рясно зацвіте.
Який спосіб допоможе у розмноженні герані / Фото Unsplash
Як герань цвіте взимку?
Як зробити так, щоб герань цвіла цілий рік?
Раніше ми писали, що для найкращого цвітіння герані необхідно 4 – 6 годин сонячного світла на день і своєчасний полив, щоб запобігти пересиханню ґрунту. Регулярне обрізання зайвих пагонів допомагає стимулювати здоровий ріст нових бутонів і підвищує якість цвітіння. Герань потребує добре дренованого ґрунту; додавання органічних матеріалів може покращити дренаж і сприяти кращому цвітінню.