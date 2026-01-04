Одним из главных трендов этого года является снежинка из камамбера, которая уже успела покорить соцсети, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Зузаны Бергеровой.

Как сделать снежинку из камамбера?

Чешская блогерка показала, как интересно круглый сыр можно превратить в праздничный акцент, который обязательно захочется попробовать. Нужно лишь повторить несколько простых движений ножом, чтобы сыр стал идеальным дополнением к столу в новогодние праздники.

Красивая подача и необычные детали сейчас очень популярны в гастрономии, поэтому каждая хозяйка хочет удивить гостей подачей. Частью стола уже давно стали красивые сырные нарезки, а вот камамбер теперь не надо нарезать кубиками.

Нужно только разрезать круглый сыр на 8 равных кусков, как торт. Далее каждый кусок надо разделить на три меньшие части, а потом раздвинуть каждый кусок так, чтобы создать узор снежинки. Такая изящная композиция сразу привлечет внимание.

Для красивого вида такую снежинку можно довершить веточками зеленого розмарина, похожими на веточки елки. Также можно добавить желтые и красные черри, которые выглядят как игрушечные шарики. К сыру хорошо подойдет мед, джем или клюквенный соус. Кроме того, с сыром часто сочетают различные горы и виноград.

Как сделать снежинку из камамбера: смотрите видео

